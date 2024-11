Nākotnes tehnoloģijas šodien: Kā zinātnieki rūpējas par mūsu dzīves kvalitāti?

Latvijas Zinātnes padome ik gadu administrē valsts pētījumu programmas, un ļoti bieži to īstenošana saistīta arī ar tādiem pētniecības virzieniem kā biomedicīna , fotonika, mikrofluīdika, robotika, sensori, lietu internets, viedie materiāli un enerģētika. Iespējams, daļa vārdu ir maz zināmi un šķiet kā no augšminētā autora grāmatām nākuši, lai neteiktu gluži sveši. Taču, neskatoties uz to, mēs ar to sniegtajām iespējām saskaramies teju ik dienu. Šajos virzienos veikto pētījumu rezultāti sniedz plašas iespējas tādās dzīves kvalitātei nozīmīgās jomās kā vide, veselība, drošība, sabiedriskā infrastruktūra, enerģētika, viedie materiāli, inženierzinātnes un, jā, pat kosmosa industrija.