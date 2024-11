Gaidāmi labvēlīgi apstākļi mājokļu pirkšanai

“Vidējās cenas jaunajos projektos svārstās. Piemēram, ekonomiskajā klasē cena par kvadrātmetru var būt no 2200 eiro, vidējā klasē – no 3000 eiro, bet premium klasē – no 4000 eiro. Ņemot vērā būvmateriālu cenu tendences, skaidrs, ka jaunos projektus nākotnē nebūs iespējams uzbūvēt par cenām, kas bija aktuālas pirms 3–5 gadiem. Tas nozīmē, ka mājokļu cenas jaunajos projektos pirmreizējā tirgū nekritīsies,” prognozē J. Mūrnieks.