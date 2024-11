Hokeja leģenda Helmuts Balderis panāk “Ezerkauliņi” vadītāja aktīvu apķīlāšanu

Zemgales rajona tiesa iepriekš nolēma no uzņēmuma "Ezerkauliņi Agro" īpašnieka Brunovska piedzīt 4,2 miljonus eiro par labu Balderim-Sildedzim. Bijušais hokejists informē, ka uzreiz pēc sprieduma pieņemšanas Brunovskis sācis veikt aktīvas darbības, lai atbrīvotos no savas mantas. Tika konstatēts, ka Brunovskis ir noslēdzis dāvinājuma līgumu par vienīgā sev piederošā nekustamā īpašuma dāvināšanu, kas esot tipiska negodprātīgu parādnieku darbība, lai izvairītos no sprieduma izpildes.