Dzīvot no algas līdz algai: 5 lielākās kļūdas

Dzīvi no algas līdz algai bieži pavada ietaupījumu trūkums ārkārtas gadījumiem. Bez finansiālā spilvena jebkurš neparedzēts tēriņš - vai tas būtu kaut kā remonts vai vizīte pie ārsta - kļūst par stresu un liek ielīst parādos. Pacentieties no katras algas atlikt kaut 10 procentus. Tad jūs pamanīsiet, ka pamazām sāksiet atbrīvoties no liekā stresa.