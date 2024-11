Veselas ēras beigas! Kristīne Līpiņa kritiski zemās dzimstības dēļ slēdz savu "Mini modi"

Žurnālam "Kas Jauns" uzņēmēja atklāti saka: ir žēl un skumji atvadīties no uzņēmuma, kur ilgus gadus ieguldījusi kā radošumu un zināšanas, tā sirdi un dvēseli. Taču pēc nopietnām pārdomām secinājusi, ka diemžēl cita ceļa nav, jo nākotnes perspektīvā nesaskata rožainu nākotni bērnu apģērbu ražošanas un tirdzniecības jomā. “Nekad neesmu bijusi to uzņēmēju vidū, kas uzņēmējdarbībai nelabvēlīgas vides, apstākļu vai kādu neveiksmju sakarā lamā valdību. Taču tas, uz ko aicinu vērst uzmanību, ir tiešām nopietna pievēršanās demogrāfiskās situācijas jautājumu risināšanai – gan atbalstot jau esošās ģimenes ar bērniem, gan ar atbalsta programmām jaunām ģimenēm, lai tās jūtas vairāk valstij kā vērtība, domājot par savu “jā” vai “nē” bērnu radīšanai. Mums jārēķinās, ka iedzīvotāji, mūsu cilvēki ir mūsu valsts nākotne. Vieta jau tukša nepaliek – samazinoties mūsu skaitam, vietā nāks citi. Jautājums ir – kas tie būs, kādi cilvēki tie būs, un kāda tad būs mūsu Latvija?” satraukumu pauž Kristīne Līpiņa, kas tagad paralēli bērnu modes biznesa slēgšanas procesam ar pilnu sparu nododas sava otra uzņēmuma, kas orientēts uz eksportu, attīstīšanai. “Kopš 2020. gada izstrādājam un ražojam zīmola "Padhat" cepures, kuras izskatās kā ierastas cepures bērniem, taču tajās ir iestrādāta aizsardzības tehnoloģija, īpašs polsterējums, kas var pasargāt bērnus no galvas traumu riska ikdienišķās situācijās, piemēram, krītot rotaļlaukumā vai tad, kad mazais cilvēks vēl apgūst staigātprasmi. Pašlaik ejam tālāk, esam procesā ar produktu, kas domāts ne tikai bērniem, tostarp bērniem ar īpašām vajadzībām, bet arī pieaugušajiem, kam, piemēram, ir veselības problēmas, kā galvas reiboņi, asinsspiediena problēmas, pēcinsulta gadījumā un tamlīdzīgi: ja cilvēkam sanāk krist, lai pasargātu galvu,” plānos dalās uzņēmēja, atzīstot, ka pašlaik viņas ražotajām bērnu "Padhat" cepurēm jūtami vislielākais pieprasījums ir ASV, bet interese un pircēji ir arī Eiropas valstīs.