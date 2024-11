Nenokavē! Bez maksas varēs pārbaudīt auto tehnisko stāvokli

DBS Autoskola ir pirmā skola Latvijā, kura ne vien apmāca kursantus B, BE un A kategorijas iegūšanai, bet arī profesionāli māca autovadītājiem drošas braukšanas pamatprincipus. DBS kursanti mācās neiekļūt satiksmes negadījumos, pasargāt sevi un citus no traumām, izvairīties no materiālajiem zaudējumiem un justies droši uz ceļa. Papildus drošības aspektiem tiek apgūta braukšanas kultūra, kā arī degvielas un auto apkopes ekonomija. Autovadītāji iegūst zināšanas un iemaņas, kuras pagaidām nav iespējams tik vispusīgi apgūt citās Latvijas autoskolās.