Lietotāji par elektroauto ekspluatāciju: Vai ziemā tas tiešām nav lietojams?

Tehnoloģiju bloga Kursors.lv galvenais redaktors Kristaps Skutelis uzskata – nav pamata domāt, ka elektroauto ziemā nebūtu normāli lietojams. Viņš gan nenoliedz, ka enerģijas patēriņš šādos apstākļos pieaug un attiecīgi ar vienu elektroauto uzlādi veicamais ceļa posms kļūst īsāks: “Jārēķinās, ka ziemā auto apsildei tiek patērēts krietni vairāk enerģijas, nekā varētu šķist. Braucot ar ICE mašīnām, šo starpību īsti nemana, taču elektroauto gadījumā tā kļūst jūtama. Turklāt, jo vienkāršāks, lētāks un ar mazāku akumulatoru aprīkots konkrētais e-auto modelis, jo vairāk to var just. Konkrēti, runājot par manu auto, ja vasarā es ar vienu uzlādi varu nobraukt ap 200 km, tad ziemā, kad valda liels aukstums, ir slikti braukšanas apstākļi un pārvietošanās notiek pilsētā, veicamā distance var būt tikai 100 km. Ar to ir jārēķinās. Tāpat jāņem vērā fizikas likumi, proti – ja vasarā ar savu e-auto vari braukt, kamēr akumulators teju pavisam tukšs, ziemā baterija beigās iztukšojas krietni ātrāk. Tādēļ to jāatceras un laicīgāk jāveic uzlādi, citādi var nākties palikt arī ceļa malā. Taču, kad sāc braukt ar šādām mašīnām, tu jau pierodi un zini, cik ar šo elektroauto vari nobraukt vasarā un cik – ziemā, tādēļ tādas ekstrēmas situācijas parasti nerodas.”