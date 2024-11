Mūsu valoda zinātnieku rokās

Liela daļa no mums, kuri skolā mācījās pirms vairākiem gadiem vai gadu desmitiem, lieliski atceras, ka mācību stundas lielā mērā balstījās uz mācību vielas izklāstu no skolotāja puses un dialogiem, kuru uzbūve bija visai līdzīga - skolotāja jautājums ar skolēna atbildi, kurai sekoja skolotāja novērtējums ar “Jā, pareizi” vai “Nē, nepareizi”. Un tā gandrīz jebkurā mācību priekšmetā, visās klašu grupās. Mūsdienās šī mācīšanas metode ir zinātniski izpētīta un pierādīta kā neefektīva. Tā nerada kvalitatīvas zināšanas un neatbilst tam rezultātam, kuru akadēmiskā un profesionālā vide sagaida no skolu beiguša jaunieša. Mācīšanās procesā skolēniem jānorāda ne vien uz atbildes pareizību vai nepareizību, bet jāmāca skaidrot un argumentēt savu atbildi, pamatot savu domu gājienu, prezentēt un aizstāvēt to.