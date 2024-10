16% jauniešu Latvijā ir izmantojuši dziļviltojuma tehnoloģiju

Konkursu “Solve for Tomorrow” sociālās iniciatīvas ietvaros rīko “Samsung Electronic Baltics”. Samsung “Solve for Tomorrow” ir globāla iniciatīva, kas tiek īstenota vairāk nekā 30 valstīs visā pasaulē un veicina skolēnu pašizglītošanos STEM nozarēs (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), kā arī motivē bērnus un jauniešus risināt sev un apkārtējai sabiedrībai aktuālus jautājumus. Iniciatīvas partneri Latvijā ir Latvijas Drošāka interneta centrs, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, Rīgas Biznesa skola, AI Studio, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, Valsts izglītības un satura centrs, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, portāls "Labs Of Latvia" un Eiropas Parlamenta birojs Latvijā.