Labklājības ministrs Uldis Augulis skaidro, kāpēc nesaskata problēmas ar pensiju pārnesi no otrā līmeņa uz pirmo

Primāri mums ir darba tirgū maksimāli jāiesaista vietējie cilvēkresursi, tostarp cilvēki ar invaliditāti. Mums ir arī pārāk liels to jauniešu vecumā no 15 līdz 25 gadiem īpatsvars, kas nedz mācās, nedz strādā. Jāsaprot, cik no viņiem ir ārpus Latvijas, cik strādā nelegāli, cik nedz strādā, nedz mācās. Attiecībā uz darbaspēka piesaisti no ārpuses jāskatās, cik tas ir kvalificēts. Vai mums ir nepieciešami mazkvalificēti viesstrādnieki, vai strādājošie ar kvalifikāciju. Man bija tikšanās ar Uzbekistānas vēstnieku un mēs pārrunājām, kā risināt to, lai cilvēki no trešajām valstīm Latvijā nebūtu nodarbināti nelegāli.