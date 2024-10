Ieguldījumu pārvaldes uzņēmums "Vairo" izsaka savu versiju, kāpēc valsts nolēmusi "pasmelties" pensiju 2. līmenī

Šie pārmetumi gan ir koks ar diviem galiem. No vienas puses, pensiju pārvaldniekiem tiek pārmests, ka tie neiegulda naudu Latvijā, no otras puses, pārvaldnieki jautā, kādas ir mūsu ieguldījumu iespējas Latvijā? Kur klasiski līdzekļus iegulda pensiju fondi? Ja mēs runājam par akcijām, tad tie ir lielākie un līdz ar to drošākie uzņēmumi. Ja runājam tieši par mūsu ieguldījumu portfeli, tad tie ir 1500 pasaules lielākie uzņēmumi, kas darbojas ļoti dažādās nozarēs un praktiski visos pasaules reģionos. Ja runājam par Latviju, tad pieejai nevajadzētu atšķirties. Ja mēs skatāmies, kas ir lielākie Latvijas uzņēmumi, tad tie pieder valstij. Vai mēs varam ieguldīt naudu šajos uzņēmumos? Vienīgais, ko varam, ir pirkt to obligācijas. Protams, ir selektīvas ieguldījumu iespējas, piemēram, mežos, komercīpašumos, un pensiju fondi epizodiski to arī dara. Mēs pagaidām esam par mazu, lai to darītu.