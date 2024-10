Latvijas zemes resursi un ainava: Kā zinātnieki palīdz saprast izaicinājumus un atrast labākos risinājumus zemes resursu izmantošanā un ainavu pārvaldībā?

Latvijas digitālais ainavu atlants publicēts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) mājaslapā - Ainavu atlants (arcgis.com) - un tika izstrādāts ar mērķi radīt elektronisku platformu, kas sniedz detalizētu informāciju par Latvijas ainavām un to vērtību. Līdz ar to šī platforma ir noderīga ne tikai speciālistiem, piemēram, plānotājiem un ekspertiem, dažādām nozarēm, piemēram, tūrismam, aktīvai atpūtai, bet arī plašai sabiedrībai, veicinot izpratni par ainavu nozīmi un veicinot to pārvaldību.