Atskats daudzu bērnībā: Latvijā ražotie koka zirdziņi top jau vairāk nekā pusgadsimtu

Nav jau gluži tā, ka šūpuļzirdziņu būtu izgudrojuši latvieši – līdzīgas rotaļlietas ir pastāvējušas jau kopš 17. gadsimta. Taču Latvijā izstrādātais varētu būt ievērojams ar to, ka dizains bez īpašām izmaiņām ir saglabājies nemainīgs jau vairāk nekā pusgadsimtu. To patiešām var saukt par klasisku un laika gaitā pārbaudītu, jo tas ir derējis visām paaudzēm – X paaudzei, mileniāļiem un arī to pēctečiem, Z paaudzi ieskaitot.