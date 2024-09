Padomi, kā droši izmantot savu Smart-ID, neiekrītot krāpnieku nagos

Viedierīces ir viens no kanāliem, caur kuru krāpnieki pavisam veikli un nemanāmi var piekļūt teju visiem datiem un informācijai par mums, jo tajos tiek saglabāts it viss. Tieši tādēļ savu viedtālruni jāuztur pēc iespējas lielākā drošībā, un viens no pamatnoteikumiem – regulāri veikt operētājsistēmas un lietotņu atjaunināšanu. Tāpat nepieciešamās lietotnes un programmatūru vienmēr lejuplādējiet tikai no drošiem avotiem, piemēram, Google Play vai App Store veikaliem, jo tajos lietotnes tiek pārbaudītas un ir uzticamas un drošas lietošanai.