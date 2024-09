Latvijas uzņēmums "PurpleGreen" plāno attīstīt ūdeņraža ražošanu

Mēs darbojamies ne tikai enerģijas ražošanas jomā, bet arī domājam, kur un kā šo enerģiju patērēt. Proti, ja Latvijā saražo desmit gigavatus, bet mēs paši te uz vietas patērējam tikai vienu, tad jādomā, ko iesākt ar pārpalikumu. "Zaļais kurss" nenozīmē tikai elektrības ražošanu no atjaunīgiem resursiem, bet arī zaļu produktu ražošanu no šīs elektrības. Viens no šādiem produktiem ir zaļais ūdeņradis, kura ražošanai vajadzīga tikai elektrība, attiecīga ražošanas iekārta un ūdens. Mēs patlaban strādājam pie tā, lai Latvijā varētu uzbūvēt zaļā ūdeņraža ražotni. "Zaļā" tādēļ, ka līdz šim ūdeņradi lielākoties ieguva no dabasgāzes, taču procesā radās kaitīgais CO2, savukārt, ražojot to no zaļās enerģijas, CO2 vairs nav.