PTAC atgādina: pieteikumu naudas atmaksai no "Fisom SIA" var iesniegt līdz 16. septembrim

PTAC ceļotājiem atmaksājamo izdevumu apmēru aprēķinās procentuāli nenotikušā vai pārtrauktā tūrisma pakalpojuma apmēram (ievērojot, vai ceļojums vispār nav ticis uzsākts vai ir bijis pārtraukts) un proporcionāli ceļotāju skaitam, kuri būs pieteikušies PTAC līdz 2024. gada 16. septembrim (ieskaitot), to samaksātajai summai un nodrošinājuma apmēram. Iesniegumi, kas iesniegti PTAC līdz 2024. gada 16. septembrim (ieskaitot) tiks izskatīti trīs mēnešu laikā no paziņojumā norādītā termiņa beigām (t.i. no 16. septembra). Jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā par iesnieguma aizpildīšanu vai iesniegumam pievienojamajiem dokumentiem PTAC aicina zvanīt darba laikā uz konsultāciju tālruni +371 65452554.