Cik tāliem braucieniem patiesībā elektroauto ir domāts?

Lai uzzinātu objektīvu viedokli par elektroauto izmantošanu, vispirms noteikti jāpainteresējas, ko saka esošie elektrisko automašīnu īpašnieki. Nav noslēpums, ka daļa cilvēku, kuri devuši priekšroku elektriskajam auto, to darījuši, sekojot aicinājumam dzīvot zaļi un cenšoties samazināt oglekļa dioksīda izmešus atmosfērā. Citu rīcību vadījuši tīri praktiski ieguvumi. Piemēram, Kristīne Taube – Janaite stāsta, ka viņu ģimenē sākotnējais elektroauto iegādes mērķis bija braukšanas izmaksu samazināšana: „Mūsu rīcībā elektroauto ir kopš 2021. gada, kad nopirkām BMW i3s ar 120 ampērstundu (120 Ah) ietilpības akumulatoru, kas spēj uzglabāt līdz 42 kW elektroenerģijas. Šo automašīnu iegādājāmies ne tik ļoti zaļā dzīvesveida, kā ekonomisku apsvērumu dēļ. Pirms tam vīram bija lielā „Volvo” automašīna, kas patērēja daudz degvielas. Viņam darbs ir Rīgā, un, ar tādu mašīnu braucot pilsētas satiksmē, sanāk ievērojami lielākas izmaksas nekā ar elektroauto. Tagad, kad mums ir elektroauto, gadā varam ievērojami ietaupīt. Mūsu dzīvoklis atrodas vienā no galvaspilsētas jaunā projekta ēkām, un apsaimniekotājs autostāvvietā uzlicis rozeti ar parastās jaudas pieslēgumu, līdz ar to varam mašīnu nakts laikā bez problēmām uzlādēt. Turklāt lielākoties to pietiek izdarīt reizi nedēļā, jo vienkāršā darba dienā vīrs nemaz tik daudz nenobrauc. Dažreiz mēdzam izmantot arī publiskās uzlādes stacijas.”