Ekonomiste Ingūna Gulbe skaidro, kāpēc Latvijas iedzīvotāji tik ļoti pārmaksā par pārtiku

Es neredzu citu lielu iemeslu, kādēļ būtiski varētu pazemināties cenas. Lai samazinātos produktu pašizmaksa, kaut kam ir jākļūst lētākam. Resursi jau ir kļuvuši būtiski lētāki, kā elektrība, gāze, degviela. Ļoti daudzas problēmas ir radījusi un joprojām rada situācija Sarkanajā jūrā un Babelmandeba šaurums. Tas nav tikai pārtikas nozarē, bet arī citās, jo lielie kravas kuģi tur vairs nebrauc. Mēs esam globālā tirgū, un Latvijā gandrīz neviens produkts nav tāds, kas 100% būtu ražots no vietējām izejvielām. Mēs varam kaut ko izaudzēt, bet iepakojums nāk no citas vietas, kādas produkta sastāvdaļas no vēl kādas vietas. Ļoti daudz kas vairs neiet pa Sarkano jūru, bet apkārt kontinentam, kas nozīmē, ka kļūst dārgāks. To izjūt visi un tas atstāj iespaidu. Situācija pasaulē ir ļoti trausla, nestabila un nezināma. Ja viss ir tā, kā šodien, tad tuvākajā laikā cenām vajadzētu palikt esošajā līmenī, bez straujiem lēcieniem vienā vai otrā virzienā.