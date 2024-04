Vai valsts un pašvaldības traucē lauku tūrisma uzņēmējiem?

KP periodā no 2019. līdz 2022. gadam analizēja kopumā 118 izglītības iestāžu dienesta viesnīcas, no kurām 62 pārvalda Latvijas pašvaldības, 44 - Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), astoņas - Zemkopības ministrija (ZM), bet vēl četras - Kultūras ministrija (KM). Apkopotā informācija liecina, ka pašvaldību struktūras četros gados no trešo personu izmitināšanas skolu dienesta viesnīcās guvušas 888,7 tūkstošu eiro ieņēmumus. IZM pārvaldīto iestāžu ieņēmumi no trešo personu izmitināšanas četros gados bija 2,4 miljoni eiro, ZM - 102,9 tūkstoši eiro, bet KM - 2,5 tūkstoši eiro.