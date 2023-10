Starptautisks uzņēmums stāsta, ko šodien vēlas darba ņēmēji un ko – darba devēji

Lai arī jaunās paaudzes darbiniekiem ir normāli ik pēc dažiem gadiem izmēģināt spēkus citā uzņēmumā un nav izteiktas vēlmes divdesmit trīsdesmit gadus palikt vienā, “Roche Services”, kas atrodas Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, lepojas: pie mums šādi ilggadējie darbinieki nav retums un daudz ir tādu, kuri pēc aiziešanas uzņēmumā atkal atgriežas.

Šis servisa centrs ir dibināts 2006. gadā, kad tajā strādāja vien nepilni 100 cilvēki, 2018. gadā darbinieku skaits sasniedza 800, bet nu – ap 2200. Secīgi ir paplašinājusies arī sniegto pakalpojumu amplitūda – sākotnēji tie bija finanšu, grāmatvedības un citi tradicionāli šīs jomas pakalpojumi, tagad pievienojušies vairāki citi, piemēram, personāla pakalpojumi, digitālā nodaļa, kas nodrošina digitālā zīmola risinājumus, sociālo tīklu kampaņas u.c., kas tiek sniegti 58 pasaules valstīm.

Ar attālinātā darba iespēju nepietiek – arī biroja videi jābūt komfortablai

Darba ņēmēju prasības mūsdienās dinamiski mainās – vēl tikai pirms pieciem gadiem tās radikāli atšķīrās no tām, kas tiek izteikts 2023. gadā. Jā, viena no galvenajām prasībām šobrīd pasaulē ir elastīgums savas darba dienas plānošanā, bet speciālisti uzsver: tā nav vienīgā. ““Roche Services” arī pirms Covid-19 pandēmijas saviem darbiniekiem piedāvāja elastīgu darba laiku, tāpēc bija salīdzinoši viegli visiem uz laiku pāriet attālinātā darba režīmā. Iespējams, tieši tāpēc pandēmiju uzņēmums izturēja labi,” stāsta Kristofs Začs. Tomēr viņš norāda: lai arī uzņēmums ir daudznacionāls – kolektīvā ir 58 dažādu tautību cilvēki no daudzām pasaules valstīm –, tas rūpējas arī par darbiniekam ērtu darba vidi un aprīkojumu klātienē.

“Mums ir ārkārtīgi svarīga ergonomika, piemēram, regulējama augstuma galdi un monitori. Tāpat sekojam līdzi citu ikdienas vajadzību apmierināšanai – lai virtuvē ir pieejama kafija, alternatīvais piens,” uzskaita personāla speciālists un turpina: “Katrā biroja ēkas stāvā ir izbūvētas tematiskas telpas, kur var atjaunot spēkus, atpūsties vai uzspēlēt kādu spēli. Ir arī masāžas telpa, kas izveidota darbinieku iniciatīvas rezultātā. Ēkā ir pat pilnībā aprīkota medicīnas telpa.” Un darbinieki to novērtējot. Nesen uzņēmumā veikta darbinieku apmierinātības aptauja, kura uzrādot labus rezultātus. “Daudzi kā īpaši pozitīvo uzsvēra darba laika elastību, darba daudzveidību un to, ka viņu viedoklis ir svarīgs, tajā ieklausās. Mums pat ir izveidota platforma forumiem, kur darbinieki dalās tajā, ko viņi gribētu un kā pietrūkst.”

Komunikāciju direktore Barbara Janosa atklāj, ka viņu uzņēmumā lielākajai daļai darbinieku strādāt klātienē jāierodas vismaz reizi nedēļā, taču, ja darbinieks dzīvo tālu no Budapeštas, drīkst ierasties arī reizi mēnesī. Tomēr, ja ir ērti, birojā klātienē var strādāt arī biežāk. “Pārsvarā sapulces notiek attālinātā režīmā, jo mūsu komanda ir starptautiska un strādā pie globāliem projektiem. Attālinātais darbs ir liela iespēja arī darba devējam – tas ir lielisks veids, kā komandu papildināt ar speciālistiem un talantiem no visas pasaules,” – tā Barbara Janosa.

Prasības no darbinieka-vecāka un atbalsta veidi ģimenēm ar bērniem

“Jaunajiem vecākiem, kuri atgriežas no bērnu kopšanas atvaļinājuma, mēs piedāvājam variablus risinājumus. Parasti viņi izvēlas tādu darba režīmu, kurā var variēt ar darba stundām un vajadzības gadījumā doties pēc bērna pie auklītes vai uz bērnudārzu,” pieredzē dalās Barbara Jonasa. Kristofs Začs papildina: “Kad kolēģis ir pieņēmis lēmumu atsākt darba gaitas, mēs sazināmies, lai noskaidrotu, kāds būtu viņam labvēlīgākais risinājums. Parasti jaunie vecāki darbu atstāj pusslodzē, pakāpeniski palielinot darba stundu skaitu.”

“Roche Services” parasti esot pieejamas vairākas vakances, tāpēc darbiniekam atgriežoties ir pat iespēja izmēģināt spēkus citā jomā. “|Tomēr daudzi dod priekšroku savam iepriekšējam postenim,” novērojis Kristofs Začs, atklājot, ka šobrīd viņu uzņēmumā norit darbs pie projekta, kura mērķis ir atvieglot darbinieka atgriešanos darba vidē. Tāpat speciāli topošajām un jaunajām māmiņām tiekot izdots informatīvs izdevums, lai nodrošinātu informētību par norisēm un jaunumiem uzņēmumā.

“Ieklausoties vecāku vajadzībās, pagājušajā gadā mēs organizējām vasaras nometni sākumskolas vecuma bērniem, savukārt šogad darbinieku pusaudžiem rīkojām sava veida orientēšanos: viņi varēja ierasties uzņēmumā, iepazīstot savu vecāku darbu, mūsu uzņēmumu un pat izmēģināt sevi dažādās jomās,” vēl kādu piemēru ģimeņu atbalstam min Barbara Janosa.

Kas šodien vajadzīgs darba ņēmējiem un darba devējiem ilgtermiņa sadarbības izveidošanai

“Ir jāpievērš uzmanība ikvienam darbiniekam – jāieklausās viņu vajadzībās,” teic Kristofs Začs, “tāpat ir ļoti būtiski uzņēmumam piesaistīt labākos speciālistus. Iepriekš, lai to izdarītu, pietika izvietot darba sludinājumu un izvēlēties kandidātu no daudzajiem pretendentiem, bet tagad tā vairs nenotiek. Darba devējam ir jābūt daudz aktīvākam un radošākam, regulāri jāseko līdzi darbinieku vajadzībām – darba ņēmēju prasības ir mainījušās un mainās. Mūsu uzņēmumu pamet ļoti maz cilvēku, un ir ļoti patīkami apzināties, ka cilvēkiem šeit patīk strādāt.”

Kā jau minēts, šodien elastība ir kļuvusi par pamatprasību darbiniekiem. “Darbiniekiem ir svarīgi, lai ir iespēja pārvaldīt savu laiku. Protams, pilnīgi visos amatos tas nav iespējams, taču mums zināma elastība ir nodrošināta ievērojamā skaitā amatu, ja kādam dienas laikā steidzami ir kaut kur jādodas.” Tāpat no potenciālo darbinieku puses viens no pirmajiem jautājumiem darba pārrunās gandrīz vienmēr esot: cik bieži ir jāierodas strādāt klātienē, un kādas šajā sakarā ir iespējas.

“Roche Services” saviem darbiniekiem nodrošina regulāras apmācības, piemēram, valodas apguvi – kursi notiek nelielās grupās piecās pasaules valodās. Speciālisti uzsver, ka valodu zināšanas daudzos uzņēmumos – arī viņu – ir svarīgas, jo īpaši angļu valoda, kas “Roche Services” ir darba pamatvaloda. Nereti nepieciešamas vēl kādas valodas zināšanas.

“Mēs piedāvājam arī koučingu un profesionālas ievirzes kursus,” papildina Kristofs Začs. Tāpat abi speciālisti uzskata, ka darbinieki novērtē, ka daudzveidība un pieņemšana šajā uzņēmumā nav tikai tukši vārdi, bet gan patiesi svarīgas korporatīvās kultūras daļas.