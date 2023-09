Vērtīgākās Baltijas ēkas un projekti 2023

Publicitātes foto

Šogad konkursam saņemti pieteikumi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Gala ceremonija norisinājās 2023. gada 5. septembrī biznesa centrā ORIGO ONE.

Jāuzsver, ka konkursa nozīme valsts mērogā nav apšaubāma, turklāt Latvijai ar to iespējams lepoties Baltijas kontekstā kā pirmajai un vienīgajai valstij, kas organizē šādu pasākumu un publisko patiešām ilgtspējīgas ēkas. Konkursu var uzskatīt par ilgtspējīgas būvniecības un arhitektūras konceptu praktisko veicināšanu. Līdz ar konkursu tiek popularizēti vērtīgi un ilgtspējīgi projekti, ko ir vērts izzināt un no kā mācīties. Pieredzes pārnese profesionāļu aprindās ir pamats arvien labāku būvniecības tradīciju attīstībai un nostiprināšanai.

Kā jau ierasts, septembra sākums ir katru gadu saistās ar praktiskās ilgtspējības dienām – viena no dienām tiek veltīta konferencei, otra – ilgtspējības konkursa uzvarētāju paziņošanai. Šogad konference notika 4.septembrī, jaunbūvētajā Ogres Valsts ģimnāzijas ēkā, ar saturīgām un aizraujošām lekcijām uzstājās ainavu arhitekte un pasniedzēja LBTU Una Īle, arhitekte Ilze Liepiņa (Sudraba arhitektūra), Schneider Electric Latvija vadītājs Igors Golubevs, WOOD Board&Color pārstāvis Staņislavs Kuzjomins, Kourasanit zīmola vadītājas Raitis Avots, Valmieras domes pārstāve Zanda Lapsa, par Ogres Valsts ģimnāzijas iespaidīgajām fasādēm stāstīja RUUKKI Latvija pārstāvis Jānis Zaharāns, konferences viesiem skolas ēku izrādīja Ogres Valsts ģimnāzijas direktore Inna Zeņkeviča.

KONKURSA Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā Baltijā 2023 REZULTĀTI

Nominācija Ilgtspējīgākā ēka – dzīvojamā ēka

• 1. vieta

Cedar House, Lietuva. Projekts Arūnas Liola, Rolandas Liola, Edgaras Neniskis, Rūta Vitonyte, arches.

• 2. vieta

Jauna dzīvojamā ēka Merks Viesturdārzs II kārta, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts RUUME arhitekti, būvnieks Merks, galvenais būvuzraugs Kaspars Putniks.

Atzinības

• Jauna dzīvojamā ēka Merks Duntes zīles, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts Diānas Zalānes projektu birojs, būvnieks Merks, būvuzraugs KKM projekts.

• Jauna dzīvojamā ēka Merks Mežpilsēta, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Merks Mājas, projekts Projektu birojs Grietēns un Kagainis, būvnieks Merks, būvuzraudzība Būves un būvsistēmas.

Nominācija Ilgtspējīgākā ēka – publiskā ēka

• 1. vieta

Hektor Container Hotel, Tallina, Igaunija. Pasūtītājs Sten Tikk un VELVET OÜ, projekts KOKO Architects, UDDU architects.

• 2. vieta

Latvijas Valsts meži Klientu centrs, Jelgava, Latvija. Pasūtītājs LVM, projekts 5.iela, būvnieks Selva būve, būvuzraugs Būves birojs.

• 3. vieta

Jelgavas Vecpilsētas kvartāla vēsturiskās apbūves revitalizācija. Pasūtītājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, būvprojekti LIVLAND GROUP, būvnieki RERE MEISTARI, Warss+, ekspozīcija DJA, SOLAVI, PUTNU STUDIJA, YES WE CAN, OVERLY. Kvartāla revitalizācijas projekta līdzautors Jelgavas reģionālais tūrisma centrs.

Atzinība

• Studentu dienesta viesnīca Jelgavas ielā, Rīga, Latvija. Pasūtītājs J12, projekts DUAL arhitekti, būvnieks LNK Industries, būvuzraudzība Arhitektūras un Celtniecības Inženieru Dienests.

Nominācija Ilgtspējīgākais projekts

• 1. vieta

Ogres ģimnāzijas un sporta halles jaunbūve. Pasūtītājs Ogres novada dome, projekts Nams, būvniecība PS MMG, būvuzraudzība Akorda/Firma L4.

• 2. vieta

Avala Office Building, Tallina, Igaunija. Pasūtītājs KAAMOS Group, projekts PIN architects, būvnieks Kaamos.

• 3. vieta

ZEISS BIROJI, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Mūkusalas Biznesa Centrs, projekts DUAL arhitekti, būvnieks Velve, būvuzraudzība Būvuzraugi LV.

Atzinības

• Vēsturiskas ēkas restaurācija, Tirgus laukums 5, Ventspils, Latvija. Pasūtītājs Ventspils pašvaldība, projekts Arhitektu birojs Krasts, Konvents.

• Dzīvojamā ēka MOHO PARK, Rīga, Latvija. Pasūtītājs Kaamos Real Estate, projekts PBR.

Nominācija Ilgtspējīgākais teritorijas labiekārtojums

• 1. vieta

Sporta un aktīvās atpūtas parks Mežs, Valmiera, Latvija. Pasūtītājs Valmieras novada dome, projekts ALPS ainavu darbnīca, City playground, būvnieks ASFALTBŪVE un ĶEKAVA-PMK, būvuzraudzība GEO CONSULTANTS.

• 2. vieta

Dailes teātra laukuma labiekārtojums, Rīga, Latvija. Pasūtītājs VNĪ, projekts MADE arhitekti, būvnieks KVINTA BCL.

• 3. vieta

Saulkrastu brīvdabas estrāde un Neibādes parks, Latvija. Pasūtītājs Saulkrastu dome. Projektēšana, būvniecība Tilts, būvuzraudzība PS L4&Mūsu uzraugs.

• 3. vieta

Daugavpils cietokšņa publiskā ārtelpa. Pasūtītājs Daugavpils dome, projekts REM PRO, būvnieks Lagron.

Atzinība

• Rundāles ūdensdzirnavu muzejs. Pasūtītājs Rundāles Dzirnavas, projekts Komunālprojekts Jelgava, būvnieks Mītavas būve, būvuzraugs DINS A.

Nominācija Ilgtspējīgākā studentu ideja

• 1. vieta

Gabrielė Ibėnaitė, Vilniaus Dailes akademijos, Kauno fakultetas.

• 2. vieta

Agnese Sauska, Rīgas Tehniskā universitāte.

• 3. vieta

Liutauras Skvireckas, Vilniaus Dailes akademijos, Kauno fakultetas.

Atzinības

• Vilniaus Dailes akademijos, Kauno fakultetas – Adelė Astrauskaitė, Alanta Petrauskaitė, Augustė Visockytė, Auksė Vilkevičiūtė, Emilija Kregždytė, Emilis Butkus, Ieva Janulaitytė, Indrė Petkevičiūtė, Milda Miniauskaitė, Skaistė Bliūdžiūtė.

• Rīgas Tehniskā universitāte, Dizaina tehnoloģiju institūts – Agnese Sauska, Aļisa Ļeksunova, Eduards Helmuts Šmits, Gita Vanaga, Ieva Budze, Justīne Asīte, Karīna Haustova, Kitija Berga, Madlēna Ūdre, Maira Gaiķe, Reinholds Švarcs, Sofja Popova, Unigunda Meijere, Viktorija Stepanjana.

• Rīgas Celtniecības koledža – Matīss Graudiņš.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” Valdes priekšsēdētājs Renārs Griškevičs

VNĪ kā lielākais būvdarbu pasūtītājs publiskajā sektorā un valsts iestāžu telpu uzturētājs ir mērķtiecīgi uzņēmis ilgtspējas kursu, rūpējoties par efektīvu un ekonomisku resursu izmantošanu, gan ēkas atjaunojot, gan pārvaldot. Mūsu redzējums un pieredze, lai risinātu ar klimatu un vidi saistītos izaicinājums, vecinātu ilgtspējīgas ekonomikas attīstību Latvijā, ir ietverts izstrādātajās “Ilgtspējīgas būvniecības prasības” visai nozarei. Prasības jau šobrīd iekļautas vairākos attīstības projektos, un paralēli tam aktīvi dalāmies ar savu pieredzi ilgtspējīgas būvniecības jautājumos, gan VNĪ, gan citu organizētajos pasākumos, tostarp konkursā “Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā”. Ilgtspējīgs un sakārtots visas Latvijas nekustamo īpašumu portfelis ir nozares kopdarbs, tādēļ svarīgi dalīties ar labo praksi un atzīmēt, izcelt jau paveikto.

Linstow Baltic un t/c Origo komercdirektore Evija Majevska

Mēs esam gandarīti, ka starptautiskā konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023 noslēguma ceremonija notiek tieši biznesa centrā Origo One, jo pavisam nesen – 2021. gadā arī t/c Origo paplašinātā ēka un biznesa centrs Origo One tika atzīta par ilgtspējīgāko ēku Latvijā. Mums ir ne tikai jāveicina ilgtspējīgu risinājumu klātbūtne mūsdienu arhitektūrā, bet arī jānovērtē tos, kuri realizējot būvniecības projektus Latvijā un kaimiņvalstīs, ilgtspēju uzskata par būtiskāko no prioritātēm, tādēļ es priecājos, ka mūsu ilggadējo sadarbības partneru biedrības Building Design and Construction Council rīkotais konkurss, kurš norit nu jau 11 gadus, pēdējos divus gadus aptver ne vien Latvijas, bet arī Baltijas vērtīgākās ēkas un objektus.

Linstow Baltic projektu direktors Andis Kublačovs

Videi un cilvēkam draudzīgas pilsētvides radīšanai ir jābūt jebkuras jaunbūves un citu vērienīgu projektu vīzijas un ilgtspējas pamatā. Šī pieeja ir bijis priekšnosacījums tam, ka Linstow Baltic ir izdevies Rīgu papildināt ar ērti pieejamo, ikdienā iecienīto un plaši apmeklēto t/c Origo, kā arī sekmējis to, ka t/c Origo paplašinātā ēka un biznesa centrs Origo One 2021. gadā tika atzīta par ilgtspējīgāko ēku Latvijā. Tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka Starptautiskā konkursa Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2023 noslēguma ceremonija notiek tieši biznesa centrā Origo One. Linstow Baltic vārdā vēlos apsveikt visus konkursa nominantus un esmu pārliecināts, ka šis konkurss nepārprotami veicina ilgtspējīgas arhitektūras un modernu būvniecības projektu atpazīstamību visā Baltijas reģionā.

Organizatoru pieredze

Par biedrību Building Design and Construction Council (BDCC)

Biedrības dibinātājas un vadītājas – Gunita Jansone un Agrita Lūse – būvniecības, dizaina un arhitektūras popularizēšanas jomā darbojas jau vairāk nekā 27 gadus. Kopš 2014. gada projektu attīstība norisinās biedrības BDCC ietvaros, un tie ir forums–konkurss Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, konkurss Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, konkurss Latvijas Būvniecības Gada balva, praktiski izglītojošas konferences arhitektiem, attīstītājiem un būvinženieriem: Pilsētas kvartālu attīstība, Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā un Industriālās būvniecības izaicinājumi.

Noorganizētas 8 ikgadējās lielformāta ceļojošās izstādes, veltītas arhitektūrai, būvniecībai un dizainam. Astoto gadu tiek organizēta kampaņa Mācies būvniecību. Trešais gads ir izdevumam APSKATS ARHITEKTŪRA, BŪVNIECĪBA, DIZAINS, kas mērķtiecīgi nonāk pie nozares profesionālās auditorijas, apkopojot aktuālāko un saistošāko nozaru informāciju un papildinot to ar kvalitatīviem fotoattēliem. Šobrīd APSKATS ir saturiski un vizuāli labākais nozares izdevums Latvijā, kura kvalitāti eksperti un speciālisti vērtē ļoti augstu.

Gunita Jansone

2005. g. absolvēta RSEBAA, maģistra studiju programma Uzņēmējdarbības vadība, pirms tam LU Pedagoģijas fakultāte. Pieredze vērienīgi elegantu pasākumu organizēšanā, vadīšanā vairāk nekā 20 gadus.

Agrita Lūse

Maģistra grāds mākslas vēsturē, autore grāmatām Meinhards fon Gerkāns, Villa Guna, Latvijas laikmetīgā arhitektūra, publicistes pieredze vairāk nekā 20 gadus.



Konkursa un konferences atbalstītāji – Schneider Electric, Valsts nekustamie īpašumi, Pillar, KOURASANIT, ORIGO ONE, Linstow Baltic, Wood Board&Color Dizaina krēsli.