"LDz Cargo" bijušajam vadītājam būs jāsamaksā uzņēmumam papildu 13 477 eiro

Iepriekšējo reizi Rīgas apgabaltiesa 2020.gada 30.septembrī, citā tiesas sastāvā izskatot lietu apelācijas instancē, no Bremzes par labu "LDz Cargo" piedzina jau 175 187 eiro un likumiskos nokavējuma procentus par laiku no 2016.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 24.aprīlim, kā arī tiesas izdevumus un ar lietas vešanu saistītos izdevumus. Savukārt no "LDz Cargo" par labu "Baltijas ekspresim" tika nolemts piedzīt ar lietas vešanu saistītos izdevumus.

Izskatot Bremzes un "Baltijas ekspreša" kasācijas sūdzības, Augstākā tiesa (AT) atteicās ierosināt kasācijas tiesvedību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru no Bremzes "LDz Cargo" labā piedzīti 57 256 eiro, kas tika izmaksāti kā atlīdzība par konkurences ierobežojuma ievērošanu.

Līdz ar to šajā daļā Rīgas apgabaltiesas 2020.gada spriedums stājās spēkā un atbildētājs apelācijas instances tiesā apstiprināja, ka piedzītā summa ir prasītājam samaksāta.

Taču, tā kā pienākums atmaksāt atlīdzību par konkurences ierobežojuma ievērošanu radās jau 2016.gada 1.oktobrī, Rīgas apgabaltiesa nosprieda piedzīt no Bremzes par labu "LDz Cargo" likumiskos nokavējuma procentus par atlīdzības par konkurences ierobežojuma ievērošanu atmaksas termiņa kavējumu 13 477 eiro apmērā par laiku no 2016.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 24.aprīlim. Tāpat tiesa no Bremzes par labu "LDz Cargo" piedzina tiesas izdevumus 1084 eiro un ar lietas vešanu saistītos izdevumus 3536 eiro, kopā piedzenot 18 099 eiro.

Ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu "LDZ Cargo" prasība noraidīta daļā par atlīdzības par konkurences ierobežojuma ievērošanu daļas piedziņu no Bremzes par laiku no 2016.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 10.jūnijam 25 826 eiro apmērā, kā arī daļā par iepriekš novērtētu zaudējumu piedziņu no Bremzes 81 720 eiro apmērā.

Noraidīta arī "LDZ Cargo" prasība daļā par nodokļu veidā samaksātu zaudējumu piedziņu no Māra Bremzes 10 385 eiro apmērā. Bez tam nolemts piedzīt no "LDZ Cargo" par labu AS "Baltijas Ekspresis" ar lietas vešanu saistītos izdevumus.

Spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā 30 dienu laikā.

Jau ziņots, ka civillieta tika ierosināta 2016.gada decembrī. "LDz Cargo" māteskompānijas LDz pārstāvji tolaik skaidroja, ka "LDz Cargo" darba attiecības ar Bremzi izbeidza 2016.gada 10.jūnijā, vienlaikus noslēdzot līgumu par nekonkurēšanu. Šī vienošanās atbilstoši Darba likumam turpmāko divu gadu periodā paredzēja ierobežojumus Bremzem veikt apmaksātu vai neapmaksātu darbu, sniegt konsultācijas un veikt citas darbības tādu personu interesēs un labā, kas darbojas kravu pārvadājumu un/vai kravu ekspedēšanas un loģistikas jomā.

Par šādu vienošanos esot bijuši informēti arī "LDz Cargo" konkurenti Latvijas tirgū, tostarp "Baltijas ekspresis".

LDz skaidro, ka dzelzceļa pārvadājumu nozarē Latvijā faktiski ir tikai trīs savstarpēji konkurējoši tirgus dalībnieki. Ikviena augsti kvalificēta speciālista un vadītāja rīcībā ir specifiska informācija un dati, tādēļ esot tikai pragmatiski atbilstoši Darba likuma nosacījumiem ar šādiem speciālistiem slēgt vienošanos, kas paredz abpusēji izdevīgu risinājumu - uz noteiktu, saprātīgu laiku nosakot ierobežojumus speciālista iespējām strādāt pie tiešajiem konkurentiem. Par to šim speciālistam tiek izmaksāta atbilstoša atlīdzība, par kuru puses ir vienojušās. Arī Bremze saņēma šādu kompensāciju.

Tomēr Bremze jau pēc trim mēnešiem, 2016.gada 30.septembrī, kļuva par valdes priekšsēdētāju vienā no konkurējošajiem uzņēmumiem - "Baltijas ekspresī", kas "LDz Cargo" ieskatā uzskatāms par tiešu vienošanās pārkāpumu.

Uzņēmums atzīst, ka šī ir jauna tiesu prakse Latvijā. Lēmums vērsties tiesā pieņemts pēc konsultācijām ar advokāti, konkurences jautājumu eksperti Ievu Azandu, kura uzsver, ka tā ir pirmā šāda rakstura lieta un, visticamāk, kalpos par precedentu Latvijas tieslietu sistēmā.

Bremze iepriekš aģentūrai LETA nevēlējās plaši komentēt šo jautājumu. "Vienīgais, ko es varu pateikt ir, ka darbu attiecību pārtraukšana ar mani bija akcionāra iniciatīva un mēs principā atradām veidu, kā mēs attiecības pārtraucam," sacīja Bremze.

Taujāts, vai nekonkurēšanas vienošanās starp pusēm tika noslēgta, viņš norādīja, ka attiecības starp darba devēju un darba ņēmēju ir konfidenciālas, taču gadījumā, ja "LDz Cargo" šķiet, ka bijuši pārkāpumi, tad uzņēmumam ir tiesības vērsties tiesā.