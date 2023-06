Aviopasažieriem jaunas neērtības: klimata pārmaiņas veicina turbulences

Pētījumu veikuši britu zinātnieki no Redingas universitātes. Vienā no aviācijas maršrutu noslogotākajām pasaules daļām – Atlantijas ziemeļos – turbulences pieaugušas par 55 procentiem. Ja 1979. gadā tās ilga kopumā 17,7 stundas, tad 2020. gadā jau 27,4 stundas. Mērenas turbulences no 70 stundām pieaugušas līdz 96,1 stundai (par 37%), vieglas – par 17 procentiem.

Iemesls saistīts ar gaisa sasilšanu, ko veicina oglekļa dioksīda izmeši. Siltais gaiss ceļas augšup, negaidīti mainot vēja ātrumu un virzienu. ASV vien aviācijas nozarei turbulences rada 150 līdz pat 500 miljonu dolāru izmaksas gadā. “Katra papildu minūte, pavadīta turbulencē, palielina lidmašīnas nolietojumu, kā arī traumu risku pasažieriem un stjuartiem,” norāda zinātņu doktors Marks Prosers.

Līdzīgi procesi atmosfērā novēroti arī debesīs virs Eiropas, Tuvajiem Austrumiem un Atlantijas okeāna dienvidiem.