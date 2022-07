Kā palielināt interneta veikala apgrozījumu?

Iekļauj izvērstu produktu aprakstu un attēlojumu

Nevienam nepatīk iegādāties “kaķi maisā”, tāpēc viena no svarīgākajām interneta veikala sastāvdaļām ir detalizēti produktu vai pakalpojumu apraksti. Izvēloties labumus, kas internetā liktu iepirkties biežāk, iedzīvotāji detalizētu produktu aprakstu norāda, kā svarīgāko faktoru, kas mudina atkārtoti atgriezties e-veikalā. Ne mazāk svarīgs ir arī vizuālais attēlojums: 30 % iedzīvotāju norāda, ka labprāt izmantotu inovatīvos digitālos risinājumus, piemēram, papildinātās realitātes rīku, kas ļauj redzēt konkrētā produkta pielietojumu uz sevis. Ārvalstīs šādu risinājumu jau sākuši piedāvāt, piemēram, apģērbu un kosmētikas zīmoli. Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz jāsāk investēt tik inovatīvās tehnoloģijās, jo paiet laiks, kamēr sabiedrība pieņem jebkuru jauno tehnoloģiju.

Pārliecinies, vai pirkumu var ērti apmaksāt

Labākais veids, kā uzņēmumam noskaidrot, cik ērts ir interneta veikals, ir iziet pircēja ceļu pašam – sākot no preces ievietošanas grozā, līdz apstiprinājuma ziņas piegādei par veiksmīgu pirkuma pabeigšanu. Svarīgi ir sekot līdzi, cik darbības ir jāveic. “Mēs ar Klix komandu veicām Latvijas e-komercijas platformu izpēti, un vidējais darbību skaits, kas klientam ir jāveic, ir vairāk nekā desmit, vidēji piecpadsmit. Tas nozīmē, ka ir piecpadsmit mirkļi, kuros klients var pārdomāt un grozu atstāt neizpirktu. Iespējams, kādreiz šāda iepirkšanās pieredze bija pieņemama, tomēr pandēmijas izraisītā straujā digitalizācija ir mainījusi e-komercijas vidi, un klienti vairs nevēlas saskarties ar “smagu” apmaksas procesu,” saka Vladislavs Mironovs, Citadele bankas valdes loceklis stratēģijas jautājumos.

Viens no veidiem, kā palielināt potenciālo klientu skaitu – piedāvāt pēc iespējas plašāku pirkuma apmaksas metožu daudzumu, ietverot arī apmaksas veidus digitāli pieredzējušajiem un prasmīgiem klientiem. Lielie e-komercijas milži vienmēr piedāvā vairākas apmaksas metodes, lai aptvertu pēc iespējas plašāku cilvēku loku – vieniem patīk maksāt, ievadot kartes datus, citiem, apmaksājot pirkumu ar interneta bankas saiti, un vēl citiem patīk veikt pirkuma apmaksu, ievadot tikai savu telefona numuru. Problēma līdz šim bija dažādo maksājumu ieviešanas procesā – par katru vēlamo risinājumu bija jāslēdz līgums ar konkrēto finanšu iestādi. Tāds administratīvais slogs ir par daudz jebkuram mazajam un vidējam e-komercijas uzņēmumam.

“Lai izprastu klupšanas akmeņus efektīvāka interneta veikala izveidošanā, runājām ar dažādiem e-komercijas uzņēmumiem un noskaidrojām, ka daudziem interneta veikaliem trūkst laika un finanšu resursu, lai investētu maksājumu procesa uzlabošanā. Tomēr ir vēlēšanās uzlabot klientu pieredzi un veikala darbību kopumā. Lai palīdzētu e-komercijas tirgotājiem, Citadeles paspārnē izstrādājot Klix, domājām par to, lai uzņēmējiem būtu jāveic pēc iespējas mazāk darba un investīciju savā pusē, iegūstot maksimāli labāko rezultātu. Tā tika izstrādāts universālais maksājumu pieņemšanas risinājums Klix, kas ar vienu integrāciju nodrošina e-veikalam visus populārākos apmaksas veidus. Turklāt Klix arsenālā ir arī dažas unikālas funkcijas, piemēram, ātrā pirkumu apmaksa, ievadot tikai telefona numuru, kas būtu uzskatāma par nākamo loģisko attīstības soli Baltijas e-komercijas pasaulē,” stāsta V. Mironovs.

Citadeles paspārnē radītais risinājums Klix šobrīd pieejams jau vairāk nekā 600 interneta veikalos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Apmaksa ar Klix pieejama tādos e-komercijas milžos kā airBaltic, RD Electronics, Pasažieru vilciens, Mobilly, K-Senukai, 1a.lv, kā arī lielā daudzumā nišas veikalos kā Jahonts, Mēness aptieka un daudzos citos.

Klix ir Šveices kabatas naža tipa risinājums, kas ar vienu integrāciju e-veikalam nodrošina visu nepieciešamo – karšu maksājumus, maksājumus ar interneta bankas saiti, dalīto maksājumu- jeb nomaksu, kā arī ātro apmaksu. Piemēram, lai nodrošinātu klientiem maksājumus ar populārāko banku interneta bankas saitēm, e-veikalam nepieciešama tikai viena Klix integrācija. Klix Multilink ir maksājumu ierosināšanas risinājums, kas nodrošina pircējam iespēju interneta veikalā norēķināties par preci vai pakalpojumu, ierosinot pārskaitījumu no sava bankas konta, neizmantojot maksājumu karti. Savukārt Klix Pay nodrošina iespēju veikt apmaksu ar Klix lietotni, klientiem, kuri izveidojuši Klix kontu. Funkcija paredz arī ierastos maksājumus ar karti nereģistrētiem lietotājiem. Ieguvums tiem, kuri reģistrējas kā Klix lietotāji, ir iespēja izmantot atviegloto apmaksas procesu visos e-veikalos, kur integrēts Klix.

Interneta veikalā Klix integrācija jāveic tikai vienreiz un instalēšanas procesu iespējams izdarīt teju tūlītēji, ja e-veikals izmanto kādu no lielajām e-komercijas platformām. Ieviešot risinājumu, turpmāk veikala apmeklētājs pie pirkuma apmaksas redzēs – tekstu “apmaksa ar Klix”, kas atkarībā no Klix funkciju klāsta konkrētajā interneta veikalā, paredz iespēju samaksāt ar jebkuru maksājumu karti, populārākajām internetbankām Baltijā vai sadalīt maksājumu vairākos ikmēneša maksājumos.

E-komercijā pieaug “pērc tagad, maksā vēlāk” jeb nomaksas risinājuma popularitāte

Ja internetā tirgoto preci uzņēmējs ražo pats, tad ražošana vienmēr tiek uzsākta pēc maksājuma saņemšanas. Tomēr tas atsijā lielu daudzumu klientu, jo, atkarībā no preces vai pakalpojuma, ne vienmēr klients varēs apmaksāt visu pirkumu uzreiz. Piemēram, ja klients pasūta jaunu virtuves mēbeļu komplektu, tad izgatavošanu meistars uzsāks tikai pēc samaksas saņemšanas. Līdz ar to arvien populārāks kļūst iepirkšanās veids, kur klients iegādājas preci uzreiz ar “pērc tagad, maksā vēlāk” risinājumu. Ar Klix Pay Later klients iegādājas preci vai pakalpojumu, norādot, ka maksās pa daļām, bet tirgotājs saņem pilno maksājumu un sāk pasūtījuma izpildi. Tas ir izdevīgi tirgotājam un paātrina visu iepirkšanās procesu.

Izmanto visus Klix apmaksas risinājumus savā interneta veikalā ar vienu instalāciju:

Klix Pay – karšu maksājumi (Visa, Mastercard) un pirkuma apstiprināšana, vienkārši ievadot telefona numuru - jau reģistrētiem Klix lietotājiem

MultiLink internetbanku maksājumi – risinājums, kas ļauj ar vienu integrāciju nodrošināt maksājumus ar visu lielāko Baltijas banku internetbankām

Klix Pay Later – tiešsaistes aizdevuma noformēšanas rīks (aizdevēji – banka Citadele, Vizia, Lateko)

Klix Quick Checkout – apmaksa, apstiprinot pirkumu Klix.app lietotnē, kurā klients jau ir pievienojis savu maksājumu karti

Uzzini vairāk par Klix https://klix.app/.

Reklāmas raksts sadarbībā ar Klix.