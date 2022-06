"Dzintars" uzvar tiesvedībā par īpašumtiesībām uz preču zīmēm

Šī gada 10. jūnijā notikusi Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas sēde, kurā tika skatīta bijušās maksātnespējīgās AS "Dzintars" īpašnieka un valdes priekšsēdētāja Iļjas Gerčikova apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu, kas paredz preču zīmes “Dzintars” atsavināšanu un maksātnespējīgā "Dzintars" īpašumtiesību atjaunošanu uz šo preču zīmi.

Noklausoties lietas dalībnieku paskaidrojumus, pārbaudot lietas materiālus, kā arī izvērtējot pušu argumentus un iesniegtos rakstveida pierādījumus, Civillietu tiesas kolēģija atzinusi apelācijas sūdzību par nepamatotu, norādot, ka civillietas prasība atzīt Gerčikova darījumus ar "Dzintars" preču zīmēm par spēkā neesošiem ir pamatota un apmierināma pilnā apmērā.

Pērn 23. decembrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa nolasīja spriedumu strīdā par vārdisku un figurālu nacionālo un starptautisko preču zīmju "Dzintars" un "Future Formula" piederību. "Dzintars" maksātnespējas administrators Jānis Ozoliņš prasīja tiesu atzīt par nelikumīgu "Dzintars" bijušā valdes priekšsēdētāja Gerčikova preču zīmju pārreģistrēšanu bez atlīdzības uz sev piederošu citu juridisku personu laikā, kad uzņēmumam "Dzintars" bija noteikts tiesiskās aizsardzības process. Tiesa savā lēmumā atzinusi, ka preču zīmes bija būtiski aktīvi “Dzintars” saimnieciskās darbības nodrošināšanai, un tiesiskās aizsardzības pasākumu plāns neparedzēja preču zīmju atsavināšanu, ne arī citādu preču zīmju nodošanu vai apgrūtināšanu.

Ar savu spriedumu pirmās instances tiesa apmierināja Ozoliņa prasību pret Gerčikovu par darījumu atzīšanu par spēkā neesošu un īpašuma tiesību atjaunošanu uz preču zīmēm. Tiesa lēma, ka preču zīmes no Gerčikova ir jāatsavina un jāatjauno maksātnespējīgā "Dzintars" īpašumtiesības uz nacionālajam un starptautiskajām preču zīmēm, kura aktīvus 2020. gadā ir iegādājies pašreizējais zīmola "Dzintars" ražotājs SIA "H.A.Brieger".

Neskatoties uz tiesas spriedumu, Gerčikovs turpināja cīnīties par “Dzintars” preču zīmēm un šī gada maijā iesniedza apelācijas sūdzību pret Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu. Apelācijas sūdzībā Gerčikovs savu rīcību mēģināja pamatot ar to, ka viņš personīgi bijis preču zīmju autors, tāpēc viņam pieder autortiesības un Autortiesību likumā paredzētās intelektuālā īpašuma aizsardzības tiesības. Viņš minēja, ka preču zīmju nodošana viņa īpašumā ir atjaunojusi lietu “vēsturisko stāvokli”. Līdz ar to Autortiesību likuma izpratnē darījumi ar preču zīmēm veikti, izmantojot autora personiskās tiesības uz pretdarbību jebkurai sava darba izkropļošanai, sagrozīšanai vai citādai pārveidošanai. Taču, ņemot vērā, ka Gerčikova kungs nespēja sniegt faktiskus pierādījumus tam, ka viņš ir konkrēto preču zīmju autors, neviens no minētiem argumentiem netika atzīts par pamatotu.

Lietas izskatīšanas gaitā ir konstatēts, ka atbildētājs, būdams akciju sabiedrības “Dzintars” valdes priekšsēdētājs, vairākuma akcionārs un patiesā labuma guvējs, laikā, kad sabiedrībai bija pasludināts tiesiskās aizsardzības process, bez tiesiska pamata ir pieņēmis lēmumu par sabiedrībai piederošo strīdus preču zīmju bezatlīdzības nodošanu atbildētājam un reģistrējis preču zīmes uz sava vārda. Lai gan strīdus preču zīmes Gerčikovam tika nodotas bez atlīdzības, tomēr darījumu rezultātā viņš ieguva vērtīgus aktīvus – preču zīmes, kuru vērtība atbilstoši 2017. gada bilancei ir bijusi 1 305 939 eiro. Pamatojoties uz šiem finanšu radītājiem, pirmās instances tiesa atzinusi, ka atbildētāja valsts ienākumos piedzenama valsts nodeva ir 12 282,02 eiro.

Taču Gerčikovs norādīja, ka pirmās instances tiesa pieļāvusi kļūdu, un AS “Dzintars” 2017. gada pārskata pielikumā pozīcijai “Koncesijas patenti, licences, preču zīmes” ir norādīta bilances vērtība 5426 eiro. Līdz ar to aprēķināta nesamērīgi augsta valsts nodeva. Civillietu tiesas kolēģija piekritusi “Dzintars” bijušā īpašnieka argumentam un atbilstoši iesniegtajiem pierādījumiem samazināja nodevas summu, visus pārējos pirmās instances tiesas lēmumus atstājot bez izmaiņām, atzīstot, ka tiesa lietas faktiskos apstākļus un iesniegtos pierādījumus ir novērtējusi vispusīgi, objektīvi un juridiski pareizi.

Ņemot vērā̄ iepriekš minēto un pamatojoties uz Maksātnespējas likuma 96. panta pirmās daļas 1. punktu, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesa atzinusi, ka administratora celtā prasība ir apmierināma, atzīstot darījumus par strīdus preču zīmju atsavināšanu par spēkā̄ neesošiem ar to atsavināšanas brīdi, un atjaunojot prasītājas īpašuma tiesības uz šīm preču zīmēm.

"Dzintars" kosmētikas ražošanas pirmsākumi ir meklējami 1849. gadā, kad Heinrihs Ādolfs Brīgers Rīgā dibināja ziepju un parfimērijas fabriku, kas vēlāk triju paaudžu laikā iekļuva Latvijas lielāko kosmētikas ražotāju vidū. Iegādājoties ražotni, uzņēmuma jauno īpašnieku mērķis ir atgriezties pie Brīgera pieejas – lēnām, izsvērti un rūpīgi veidot produktus mūsu laika dinamiskajai pasaulei. Tāpēc uzņēmuma un ražotnes nosaukums ir mainīts uz vēsturisko – "H.A.Brieger" – bet kosmētikas produktiem saglabāts zīmols "Dzintars".

Visus maksātnespējīgā "Dzintara" aktīvus 2020. gadā ir iegādājies pašreizējais zīmola "Dzintars" ražotāja SIA "H.A. Brieger" akcionārs.

Tiesvedība bija par vārdisku un figurālu nacionālo un starptautisko preču zīmju "Dzintars" un "Future Formula" piederību.

Jau ziņots, ka Gerčikovs 2019. gada oktobrī izveidoja kompāniju "Dzintars Beauty" ar 2800 eiro pamatkapitālu. Gerčikovs ir minētās kompānijas vienīgais īpašnieks un arī vienīgais valdes loceklis. "Dzintars Beauty" gada pārskatus nav iesniedzis. 2021. gada 17. decembrī Valsts ieņēmumu dienests apturējis uzņēmuma saimniecisko darbību, kā arī piemērojis aizliegumu reorganizācijai un dalībnieku maiņai.

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa 2019. gada 12. novembrī pasludināja "Dzintaru" par maksātnespējīgu.

Kosmētikas ražotāja "H.A.Brieger" lielākais akcionārs ir Igaunijas industriālās ražošanas uzņēmums "Skinest Group", kas strādā desmit valstīs, nodarbinot vairāk nekā 1400 cilvēkus. "Skinest Group" pieder 67% "H.A.Brieger" uzņēmuma, savukārt 33% pieder uzņēmuma vadītājai Anastasijai Udalovai.