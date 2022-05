Ķīnā ražotu tējkannu reklamē kā Ukrainas preci

“Cēlu jūtu vadīta, 220.lv nopirku it kā Ukrainā ražotu elektrisko tējkannu. Kad tā pienāca, atklājās, ka nav nekāds Made in Ukraine. Pircējus ķer uz šā brīža trendu. Ļoti neglīti! Izrādījās, ka tā ražota Ķīnā, līdz ar to pircēji negribot atbalsta Kremļa draugus, nevis Ukrainu. Esmu ļoti vīlusies!” saka Anda.

Tik tiešām, uz keramiskā tējkannas “Maestro MR-066” ir uzraksts Made in P.R.C. – ražots ĶTR, proti, Ķīnas Tautas Republikā. "Likums un Taisnība" pārliecinājās, ka veikala mājaslapā vēl maija sākumā pie šīs tējkannas bija norāde “Prece ir ražota Ukrainā”.

Ķīnā ražotu tējkannu "Maestro" vēl pavisam nesen tirgoja kā preci no Ukrainas. Tagad no interneta lapas nozudis zili dzeltenais karogs. (Foto: ekrānuzņēmums no 220.lv)

Pēc tam, kad žurnāls sāka interesēties, cik patiesa ir šī informācija, no reklāmas drīz vien pazuda piebilde Ukrainas karoga krāsās. Pašlaik šī tējkanna jau tiek pārdota bez ražotājvalsts norādes (norādīta tikai preču zīme).

Kā šādu situāciju komentē pats tirgotājs un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, lasiet žurnāla “Likums un Taisnība” jaunākajā numurā. Lasiet arī par nodokļiem no balvām, spiegu prāvām Latvijā, kā par vienu dienu slimnīcā var prasīt 2356 eiro, ko īsti nozīmē “Tax Free” un vai tiešām var atgūt naudu par šādiem pirkumiem.