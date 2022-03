Sākums jaunajiem Pļavniekiem: “Deglava Gleznotāju Rezidences“

Par jauno un daudzsološo dzīvojamo namu kompleksu sarunājāmies ar projekta arhitektu Uldi Bērziņu un pārdošanas vadītāju Žaneti Balodi.

Uldi, kā ir radīt kaut ko pavisam jaunu tādā pieredzējušā mikrorajonā kā Pļavnieki?

Uldis: Veidojot projektu, svarīgi bija atrast veidus kā parādīt, ka mūsu ēkas ir jaunas un modernas, taču neveidojot tās pilnīgi citādākas un “izlecošas“ no apkārtējās vides. Mēs vēlējāmies, lai jaunās ēkas organiski iekļautos un papildinātu Pļavnieku apbūves vidi un struktūru. Pateicoties vispārējam progresam būvniecības tehnoloģijās un augstai būvdarbu kvalitātei, ēkai veidoti dažādi stāvu plānojumi, lai topošajiem iedzīvotājiem būtu iespēja izvēlēties sev atbilstošu dzīvokļa veidu. Jaunajām ēkām paredzēti daudz lielāki logi, nekā esošajām kvartāla ēkām, padarot dzīvokļu daudz plašākus un gaišākus.

Uldis Bērziņš

Kā Jums šķiet, kādi mājokļi ir vajadzīgi Pļavniekos?

Žanete: Pļavniekos dzīvo vairāk nekā 47 000 ģimeņu – šis ir ļoti ievērojams rajons. Iedzīvotāji šeit dzīvot ir pieraduši un viņiem nav ne mazākās vēlmes pārvākties uz kādu citu apkaimi. Ļoti daudzi iedzīvotāji te dzīvo jau vairākās paaudzēs, Pļavniekus par savām mājām saucot 30 un pat 40 gadus. Šis projekts beidzot viņiem dod iespēju palikt savā iemīļotajā apkaimē, būtiski paaugstinot dzīves kvalitāti. Tātad, šeit ir vajadzīgi mūsdienīgi un kvalitatīvi dzīvokļi šīs apkaimes faniem.

Žanete Balode

Uldis: Pļavnieki ir lieliski nodrošināti ar infrastruktūru, attīstītu sabiedriskā transporta tīklu, skolām un bērnudārziem, tirdzniecību un pakalpojumiem, darba vietām. Šeit viss joprojām tikai attīstās un ir likumsakarīgi, ka te bija jārodas arī jaunam dzīvojamam fondam.

Projektam ir izvēlēta, šķiet, labākā vieta visos Pļavniekos – te savā ziņā nav ne miņas no mikrorajona saspiestības.

Uldis: Precīzi! Mēs neesam iespiesti starp esošajām mājām kaut kur rajonā vidū. Šis ir Pļavnieku sākums, taču tajā pašā laikā, te var izbaudīt visas mikrorajona iespējas un infrastruktūru, bet atrasties pilnīgi nostāk no visa liekā, veidojot jaunos Pļavniekus. Visas projekta ēkas atradīsies pietiekami lielā attālumā gan viena no otras gan no esošajām padomju laika mājām Ēkas izvietotos tā lai viena otrai neaizsegtu labākos skatus uz teritoriju un apkārtni. 10. stāva dzīvokļiem skats, protams, būs īpaši labs – pāri koku galotnēm un pilsētas jumtiem.

Žanete: Projekts ir izvietots ļoti perspektīvā vietā, ar plašu zaļo teritoriju. Pāri ielai ir Dreiliņkalns, kam nākotnē ir potenciāls kļūt par lielisku izklaides un atpūtas vietu un publiski pieejamu parku. Blakus mājām, pie Rīgas 84. vidusskolas atrodas liels bērnu spēļu uz izklaižu laukums, kas savulaik bija viens no pirmajiem un modernākajiem pašvaldības izveidotajiem laukumiem mikrorajonos. Savukārt Dravnieku ielas pusē ir neliels priežu mežs mierīgām pastaigām. Mūsu projekts principā savieno Dravnieku un Deglava ielu un topošais iedzīvotājs var izvēlēties, uz kuru no šīm zaļajām zonām viņš vēlas doties un ikdienā lūkoties.

Uldis: Šīs zaļās zonas ir ļoti liela pievienotā vērtība šim projektam. Es teiktu, ka kopumā šādas vietas Rīgā ir ļoti, ļoti maz. Vēl jo mazāk ir tādas, kur var arī uzcelt jaunu apbūvi. Tāpēc šis ir projekts, kur cilvēks nopērk ne tikai dzīvokli, bet arī apkārtni.

Ko šis projekts piedāvās saviem iedzīvotājiem – ar ko tas būs īpašs no tehniskā un praktiskā aspekta?

Žanete: Pirmās kārtas māja iedzīvotāju rīcībā varētu tikt nodota jau nākamā gada septembrī, un pašlaik sākam jau otrās kārtas apbūves plānošanu, kopumā šajā projektā uzbūvējot 6 mājas. Projekta attīstītājs ir Izraēlas uzņēmums “Electra“, kurš darbojas 17 pasaules valstīs. Kompānijas prioritāte ir kvalitāte un tas atspoguļojas it visā, tāpēc ir izvēlēts gan ļoti labs arhitekts, gan būvnieks. Tie, kuri jau ir bijuši mūsu pārdošanas birojā, kas atrodas projekta teritorijā, var redzēt, ka pat būvdarbu vietas organizācija ir izcilā līmenī. Tas liecina par attieksmi, kā būvnieks būvē mājas. Savukārt arhitektam ir pieredze, būvējot tādus pieprasītus projektus kā “Jaunā Teika“ un “Biķerziedi“. Līdz ar to, viņš noteikti saprot tādu būtisku lietu kā A klases energoefektivitāte un pārdomāti plānojumi nozīmi. Mūsu Pļavnieku mājās tas viss būs – mazi rēķini par komunālajiem maksājumiem, biezi paneļi siltumam un skaņas izolācijai, funkcionāli plānojumi, lieli logi un citas augstai dzīves kvalitātei svarīgas nianses.

Uldis: Efektivitāte un mūsdienīgums – tie ir galvenie uzsvari visos mūsu projektos. Mēs cenšamies ēku veidot tādu, lai nākotnē ikdienas maksājumi būtu pēc iespējas mazāki. Veidojam kompaktus dzīvokļus, bez liekam neizmantojamām platībām, kas piemēroti gan mazākām, gan lielākām ģimenēm. Dzīvokļiem būs vairāki veidi/plānojumi, līdz ar to, lielākās iespējas atrast sev piemērotu telpu izvietojumu. 3 istabu dzīvokļi būs aptuveni 65 m2, bet 2 istabu – 48 m2 plaši. Ņemot vērā pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem Pļavniekos, “Deglava Gleznotāju Rezidenču“ dzīvokļi būs lieliski piemēroti arī investīcijām, pēc iegādes tos izīrējot.

Kā Jūs raksturojat šī brīža pārdošanas aktivitāti?

Žanete: Jau šobrīd esam pārdevuši vairāk par vienas mājas apjomu – ja kopumā plānoti 152 dzīvokļi, tad šonedēļ esam parakstījuši jau 78. rezervāciju. Tas ir iespaidīgs pārdošanas apjoms un tas tikai parāda, ka šis projekts patiešām ir gaidīts un cilvēkiem vajadzīgs. Redzam, ka pēc piedāvājuma salīdzināšanas ar citiem apkārtnē esošajiem projektiem, pircēji izvēlas tieši mūsu projektu. To varētu skaidrot arī ar to, ka pašlaik vēl ir iepazīšanās cenas un iespēja izvēlēties sev piemērotāko mājokli par iespējami mazāku cenu.

Starp citu, pārdošanas birojs projekta teritorijā ir atvērts darba dienās no plkst. 10:00 līdz plkst.19:00 un ikviens ir aicināts ciemos uz konsultāciju un projekta prezentāciju!

Vairāk par projektu un dzīvokļu iegādes iespējams uzzināt mājaslapā, vai sazinoties ar projekta pārdošanas komandu: +371 24 778 822; sales@deglavarezidence.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar Deglava Gleznotāju rezidenci.