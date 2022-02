Līvu Akvaparks apstiprina gatavību atsākt darbību

Līdz ar to daudzfunkcionālais ūdens atrakciju parks Līvu Akvaparks apstiprina pilnas jaudas darbības atsākšanu no 3. marta un būs atvērts apmeklētājiem 4 dienas nedēļā no ceturtdienas līdz svētdienai.

Pēc tam, kad 25. Februārī tika atvērta biļešu iegāde internetā, pirmajā tirdzniecības stundā tika realizētas vairāk nekā 300 biļetes, turpmākajās 72 stundās realizācijas apjomam saglabājoties vidēji 10- 15% apmērā no sākotnējās aktivitātes. Pēc provizoriski apkopotajiem datiem, sākotnējā interese par ūdens atrakciju parka apmeklējumu ir pārsvarā pašmāju cilvēkiem un nedaudz no kaimiņvalstīm.

„Fakts, ka realizētas ¾ no plānotā biļešu apjoma, ļauj mums paust piesardzīgu optimismu,“ smaidot saka Līvu Akvaparka izpilddirektore Velta Lasmane, uzsverot, ka par ūdens atrakciju parka darbības atsākšanas provizoriskajiem rezultatīvajiem rādītājiem varēs spriest ne ātrāk kā pēc diviem trim mēnešiem. „Mums ir prieks, ka pašmāju auditorija ir uzticīga savam ūdens atrakciju parkam, tomēt būs jāpapūlās, lai atgūtu kaimiņvalstu auditoriju!“

Līvu Akvaparks no 3. marta būs atvērts apmeklētājiem 4 dienas nedēļā no ceturtdienas līdz svētdienai, ierastajos darba laikos. Visa veida biļetes var iegādāties Līvu Akvaparka mājas lapā www.akvaparks.lv no š.g. 25.februāra, standarta - sākot no 3.marta arī Līvu Akvaparka kasēs.

Laipni lūgti visi apmeklētāju, kuri var uzrādīt derīgu ES digitālo Covid-19 sertifikātu par vakcinācijas vai pārslimošanas faktu. Bērniem un jauniešiem līdz 18 gadu vecumam sertifikāti nav nepieciešami.

Kas ir Līvu Akvaparks

"Līvu Akvaparks" darbojas kopš 2003. gada 30. decembra. Kopējā kompleksa platība ir 18000m2, t.sk. vasaras pludmale 6000m2. Komplekss aprīkots ar 21 dažādas pakāpes sarežģītības slīdkalniņu un 11 baseiniem, t.sk., lielo viļņu un vissezonas āra baseinu, plūstošo upi un strūklaku salu, u.c. No atrakcijām slavens ar, lielāko Eiropā un 3. lielāko pasaulē, atrakciju Tornado. Kompleksa izveidē un attīstībā ieguldīti EUR 18 miljoni. Kopējais apmeklētāju skaits kopš atvēršanas 4,53 milj. Vidēji gadā uzņem 300 000 atpūtnieku (pirms pandēmijas), puse no kuriem ir valsts viesi. Kopš 2006. gada Pasaules akvaparku asociācijas biedrs. Kopš 2008. gada Eiropas izklaides asociācijas biedrs.