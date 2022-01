Pasaules pētījums: galvenie šķēršļi ilgtspējīgam dzīvesveidam ir augstās izmaksas un atbalsta trūkums

Pētījumā, kas veikts vairāk nekā 30 valstīs, konstatēts, ka klimata pārmaiņas un gaisa piesārņojums ļoti ietekmē vairāk nekā trešdaļu aptaujāto, un cilvēki ir ļoti motivēti dzīvot veselīgāk un piekopt ilgtspējīgāku dzīvesveidu. 60 % cilvēku ir apņēmušies mainīt savus paradumus un dzīvot veselīgāk, un 46 % aptaujāto vēlas vairāk saudzēt dabu. Tomēr tikai daži no viņiem (attiecīgi 28 % un 22 %) atzīst, ka šajā jomā ir kaut ko būtiski mainījuši.

Dažāda vecuma cilvēki visā pasaulē aicina valdību un uzņēmumus sniegt lielāku atbalstu un apgalvo, ka biežāk varētu atļauties veselīgākas un ilgtspējīgākas preces, ja tās kalpotu ilgi un ja būtu maciņam draudzīgākas. Galvenais secinājums ir tāds, ka 46 % cilvēku par galveno šķērsli veselīgākam un ilgtspējīgākam dzīvesveidam uzskata augstas izmaksas, bet 48 % apgalvo, ka veselīgu un ilgtspējīgu pārtiku neiegādājas, jo nevar to atļauties.

“Mēs uzskatām, ka veselīgi un ilgtspējīgāki produkti nedrīkst būt greznība, kas pieejama tikai dažiem. IKEA iedvesmas avots ir cilvēku sapņi un sadzīviski izaicinājumi, kas mūs mudina tiem meklēt arvien jaunus un finansiāli pieejamus risinājumus. Tieši tāpēc IKEA ir ceļā, lai kļūtu par ilgtspējīgas aprites uzņēmumu, un gādā par to, lai mūsu preces būtu arvien saudzīgākas pret vidi, kā arī meklē jaunus, inovatīvus risinājumus, kas iedvesmos un palīdzēs cilvēkiem ikdienā samazināt nevēlamo ietekmi uz dabu,” stāsta IKEA Latvija vadītājs Pēteris Grīnbergs.

Kā piemērus viņš piemin to, ka IKEA preces pārsvarā ražo no atjaunojamiem materiāliem, kā arī to, ka IKEA pārdod daudzus priekšmetus ilgtspējīgākai dzīvei mājās, piemēram, atkritumu šķirošanas tvertnes, gaisa attīrītājus un jaucējkrānus, kas ļauj ietaupīt ūdeni. Viena no zemas cenas precēm, kas nesen nonākusi IKEA veikalu plauktos, ir jaunās LED spuldzes – divu spuldžu komplekts maksā tikai 1,49 €, turklāt šīs spuldzes ir vidēji par 35 % energoefektīvākas. IKEA nesen sāka pārdot arī dīvānu rezerves daļas, lai pircēji varētu paildzināt sava dīvāna kalpošanas laiku un atsvaidzināt interjeru, nepērkot jaunu dīvānu. Tā var samazināt atkritumus un ietaupīt naudu.

Pētījumā arī secināts, ka iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad agrāk rūp daba, ūdens piesārņojums, dabas resursu izsīkšana, klimata pārmaiņas, gaisa piesārņojums un bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. 63 % aptaujāto visā pasaulē uzskata, ka klimata pārmaiņas ir “ļoti nopietna” problēma, un citas nopietnākās problēmas ir resursu izsīkšana (64 %) un ūdens piesārņojums (65 %).

Par pētījumu: pētījumu “Veselīgs un ilgtspējīgs dzīvesveids”2021. gadā veica starptautiskā pētījumu kompānija “GlobeScan” sadarbībā ar “Inter IKEA Group” un vairākām citām organizācijām. Pētījumā piedalījās vairāk nekā 30 000 respondentu no 31 valsts. Par pētījumu vairāk var uzzināt šeit.

