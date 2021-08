Auto ziņas: Hyundai Bayon. Labi izskatās un daudzpusīgs pielietojums

Un speciāli tam radīts arī jauns, no citiem radikāli atšķirīgs dizains. Aizmugurējā daļa pārstāv Hyundai stilistu avangardu, pārsteidz ar drosmīgām lauztām līnijām, un ļauj izcelties mazo krosoveru piedāvājumā.

“Jā, Bayon dizainā netrūkst amizantu detaļu, kādas negaidām no Hyundai. Piemēram, spoguļa aerodinamiskais korpuss mazliet atgādina BMW M3. Vēl viena lieta par uzrakstu uz spārna. Agrāk ieraugot uzrakstu 48V cilvēki domātu, ka mašīnai ir 48 vārsti un tātad 12 cilindri. Mūsdienās tas nozīmē tikai to, ka automašīnai ir 48 voltu vieglā hibrīda sistēma,” stāsta Normunds Avotiņš.

Informācija Skandi Motors mājaslapā liecina, ka elektromotora palīdzību gan meklē jaudīgākā no patlaban pieejamām Bayon versijām - ar 120 ZS jaudu. Krietni plašāks ir piedāvājums ar to pašu 1 litra trīscilindru turbodzinēju un 100 zirgspēkiem, kam arīdzan nav liegts divsajūgu automātiskās pārnesumkārbas komforts.

“Kabīne atgādina jauno i20, kas ir labi, jo tā ir viena no modernākajām klasē. Šī ir labākā komplektācija, tāpēc mums ir lielais ekrāns, virtuālais panelis, smuki sēdekļi, arī bezvadu uzlāde.”

Style aprīkojumā jaunais Bayon ir patiesi iespaidīgs - gan ārpusē, gan iekšā.

“Ooo, cik dzidra kamera! To var iedarbināt arī ar pogu, ne tikai ieliekot atpakaļgaitā.”

Ielikšana atpakaļgaitā un arī draivā šeit notiek kā ierasts - ar mehānisku, augstu sviru, nevis pogām. Tas noteikti patiks tradicionālo vadības ierīču piekritējiem. Un vēl viņiem patiks, kā šis krosovers iet.

“Es bažījos ka Bayon būs izteikta pilsētas mašīna. Tas nebūtu nekas traks, jo mazos krosoverus pārsvarā izmanto pilsētā. Tomēr jāsaka ka vismaz šajā izpildījumā automobilis ļoti cienījami performē arī ārpus pilsētas. Visu laiku jāuzmana spidometrs!”

Īpatnējā aizmugure izskatās gluži kā modernās mākslas muzeja fasāde. Tās uzdevums ir eleganti noslēpt paaugstināto jumtu....

Garāks Bayon nav kļuvis, bet augstāks gan. ...un krietni lielāku bagāžnieku, kas lepojas ar elementāru, taču atjautīgu konstruktīvu odziņu.

“Esmu izķidājies 100 dažādu bagāžnieku., Bet tādu fīču gan neeesmu redzējis. Cietais pārsegs, atkabinām striķīšus, pavelkam uz savu pusi, un re - vākam atrodas sava vieta!

Hyundai Bayon Style maksā 24 000 eiro, bet kopā ar papildaprīkojumu - visus 27. Fresh un Comfort komplektācijas ar parastu benzīna dzinēju un divsajūgu transmisiju ir vēl pieejamākas - jau no 19 000 eiro. Ja esat ar mieru iztikt ar mazāku jaudu un rokas kārbu, jaunākais Hyundai krosovers var būt jūsu pat par 16 000.”

Līdz ar to Bayon līdzinās kādam no Samsung vidējā līmeņa telefoniem, kā A22. Nav no ātrākajiem un dārgākajiem, toties smukā krāsā, daudz visādas kameras un baigi liels un dzidrs ekrāns.