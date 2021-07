Bigbank satricina Latvijas hipotekārā kredīta tirgu

Bigbank pirms gada sāka piedāvāt hipotekāro kredītu Igaunijā un uzreiz guva ļoti plašu atsaucību ar izdevīgajiem nosacījumiem. Panākumi iedvesmoja līdzīgu pakalpojumu izveidot arī Latvijā. Tas paredz iespēju aizņemties no 20 līdz 300 tūkstošiem eiro uz termiņu līdz 30 gadiem ar aizdevuma procentu likmi sākot no 1,8% + EURIBOR. Turklāt ģimenēm ar bērniem, kurām ir pastāvīgi ienākumi, bet nav pietiekamu uzkrājumu pirmās iemaksas veikšanai, pieejama Altum garantija. Tādējādi pirmo iemaksu iespējams samazināt līdz pat 5%. Kredītņēmējiem pieejams lineārais jeb dilstošais, anuitātes un speciālais atmaksas grafiks, kas paredz pamatsummas atmaksas atlikšanu pat uz 20 gadiem.

Ekonomists Jānis Ošlejs pozitīvi vērtē jauna spēlētāja parādīšanos hipotekārajā kreditēšanā. «Latvijā hipotekārajā kreditēšanā joprojām atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. Līdz ar to jauna spēlētāja parādīšanās hipotekāro kredītu tirgū vērtējama pozitīvi, jo palielināsies konkurence, parādīsies jauni kreditēšanas veidi, kā arī varētu samazināties procentu likmes. Hipotekārās kreditēšanas aktivizēšanās rezultēsies ar to, ka arī palielināsies kreditēšana reālekonomikā, kas arī vērtējami pozitīvi, jo kreditēšanas apjomi un iespējas reālekonomikā joprojām ir nepietiekamas. Skaidrs, ka hipotekārās kreditēšanas burbulis ir slikti, bet, ja kreditēšana ir nepietiekama, tas arī ir slikti. Līdz ar to jauna spēlētāja ienākšana šajā tirgū ir pozitīvs signāls,» uzskata ekonomists.

Bigbank Latvija hipotekārais kredīts ir īpašs ar speciālo atmaksas grafiku, kāds Latvijā nav nevienas citas bankas piedāvājumā. Tas paredz aizdevumu līdz 200 tūkstošiem eiro ar termiņu līdz 30 gadiem, kura pirmos 20 gadus var maksāt tikai procentu maksājumus. Tādējādi jaunās ģimenes nostabilizēšanās periodā ikmēneša maksājums par mājokli var būt pat trīs reizes zemāks par īres maksu, kas mēnesī jāmaksā par līdzvērtīgu mājokli.

«Ienākot hipotekāro kredītu tirgū Latvijā, vēlamies radīt Latvijas iedzīvotājiem izdevīgākus nosacījumus mājokļa iegādei. Nav noslēpums, ka Latvijā, salīdzinājumā ar Skandināviju, hipotekārā kredīta procentu likmes ir krietni augstākas, lai arī kredītus kā šeit, tā ziemeļvalstīs izsniedz vienas un tās pašas bankas. Mūsu kredīts ir pieejams visplašākajam klientu lokam, arī jaunām ģimenēm un cilvēkiem, kuri vēlas iegādāties īpašumu reģionos,» uzsver Bigbank Latvija vadītājs Ģirts Kurmis.

Hipotekārais kredīts ir jaunākais piedāvājums strauji augošajā Bigbank Latvija aizdevumu klāstā. Nesen banka sāka piedāvāt aizdevumu lauksaimniecības zemju un mežu iegādei, un ļoti strauji aug uzņēmumiem izsniegto aizdevumu apjoms. 2021. gada 1.ceturksnī tas palielinājās par 201% pret pagājušā gada 1. ceturksni.

Par Bigbank

Bigbank AS ir Igaunijas banka, kas specializējas patēriņa kredītu un aizdevumu juridiskām personām izsniegšanā, kā arī izdevīgu termiņnoguldījumu pakalpojumu sniegšanā. Uzņēmums izvērsis darbību ārpus Igaunijas, izveidojot filiāles Somijā, Zviedrijā, Latvijā, Lietuvā, Bulgārijā, kā arī piedāvājot pārrobežu pakalpojumus Austrijā, Vācijā un Nīderlandē. Uzņēmumu vada grupas valdes loceklis Martins Lants. Valdē darbojas arī Svens Raba, Marts Veskimagi un Argo Kiltsmans.