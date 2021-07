Lasītāja Maija no Rīgas jautā: “Ja man ir savs konts "Facebook" vai "Instagram", ko esmu ilgus gadus veidojusi un vākusi sekotājus, tad kam kāda daļa, ko es tur rakstu un kādas bildes lieku? Lai pierāda, ka tā ir reklāma, nevis tikai mans viedoklis.”

Diemžēl tā gluži nav, un influenceri jeb latviskotajā variantā ietekmeļi, saņemot naudu par reklāmu, veic saimniecisko darbību, un viņiem ir jāmaksā nodokļi. Tāpat viņiem jāievēro Reklāmas likuma un citu ar šo jomu saistīto normatīvo aktu prasības.

Jau diezgan ilgu laiku Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) uzrauga sociālo tīklu līderus, lai pārbaudītu, vai viņi nepārkāpj Reklāmas likumu un nemaldina savu auditoriju.

Pēc atkārtotiem brīdinājumiem par konstatētiem pārkāpumiem divām Latvijas influencerēm – Adrianai Miglānei un Katrīnei Saulietei – piemērots kopumā 2500 eiro liels naudassods. Sodu abas saņēma pēc tam, kad noskaidrojās, ka ar viņām slēgta vienošanās par reklāmas aktivitātēm un influenceres par to saņēmušas atlīdzību vai dāvanas.

Tādējādi PTAC konstatēja, ka Sauliete un Miglāne īsteno maldinošu komercpraksi, jo, veidojot "Instagram" saturu, noklusējušas, ka publicētā informācija ir komerciāla rakstura. Proti, reklāma sniegta par atlīdzību, dāvanām vai citiem materiāliem labumiem vai ieguvumiem.

Kaut arī abas dāmas cenšas pasniegt sevi kā cietējas, jāatzīmē, ka PTAC sākotnēji visai pacietīgi centās viņam izskaidrot, kā un kas pareizi būtu jādara. Grūti arī pateikt, kāds būtu bijis iznākums, ja viņas būtu normāli ar patērētāju tiesību uzraugiem aprunājušās, nevis vienkārši nobloķējušas saziņas iespēju.

Miglāne sodīta ar 1500 eiro

TV šova "X faktors" zvaigzne, dziedātāja Adriana Miglāne žurnālam "Kas Jauns" skaidrojusi, ka viņa sodīta par haštagu jeb tēmturu nelietošanu, publiskojot Instagram vēstījumus, kas tapuši sadarbības formā.

Dziedātāja stāsta, ka pievienojusies "Instagram", lai dalītos ar savu muzikālo sniegumu, un nodarboties ar cita veida reklāmu šajā platformā neesot plānojusi. Miglāne atzīst, ka, pieaugot sekotāju skaitam, viņa sākusi pieņemt reklāmdevēju piedāvājumus, bet neuzskatot to par iztikas avotu, bet tikai par piepelnīšanos.

Savā Instagram profilā ierunātajā video Miglāne pauž gatavību tiesāties. Sodītā ietekmele plāno pieprasīt arī kompensāciju par ciešanām. “Advokāts man ieteica nomierināties, tikt galā ar emocijām, jo, neslēpšu, saņemot paziņojumu par sodu, es izplūdu asarās. Tā tomēr ir ievērojama naudas summa,” klāsta Miglāne, kurai neesot iespēju samaksāt 1500 eiro sodu noteiktā mēneša laikā, tāpēc vērsusies pie advokāta.

Adriana Miglāne: “Saņemot paziņojumu par sodu, es izplūdu asarās. Tā tomēr ir ievērojama naudas summa.” (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Adrianai lielu atbalstu sniedzot viņas bēdu māsa Katrīne Sauliete. “Viņa mani ļoti stiprināja Viņai tomēr ir lielāka dzīves pieredze un rūdījums saistībā ar publiskajiem ne tik pozitīviem gadījumiem. Tam tā bija jānotiek, jo līdz šim biju pārāk trausla pret ārējo pasauli.”

Sauliete sola nepadoties

Katrīne Sauliete ir viena no pašmāju aktīvākajām influencerēm, "Instagram" kontā viņai ir vairāk nekā 45 000 sekotāju. Arī viņa uzskata, ka 1000 eiro sods nav taisnīgs, un pieļauj, ka varētu vērsties Administratīvajā tiesā.

Viņa arī apņēmusies katru dienu sūtīt vēstules PTAC, aizmirstot, ka likuma uzraugi pirms pusotra gada ar Saulieti centušies sazināties Instagram, taču influencere viņus esot nobloķējusi. Pasta sūtījumus uz deklarēto dzīvesvietu viņa neesot saņēmusi, jo tur nedzīvojot. Tomēr Dzīvesvietas deklarēšanas likums nosaka – deklarētā dzīvesvieta ir tā vieta, kur persona “sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību”.

“Tagad esmu lielākā Latvijas noziedzniece. Piedevām man raksta kaut kādi “dīvāna eksperti” un izsaka savas pretenzijas. Protams, ir savi ieguvumi, jo, pateicoties tam visam, man nāk klāt jauni sekotāji. Varēšu vairāk nopelnīt,” žurnālam "Kas Jauns" izteikusies Sauliete.

PTAC pētījis ļoti nopietni

PTAC mājaslapā norādīts, ka satura veidotājiem, tostarp influenceriem, jāievēro prasības, kas attiecas uz preču un pakalpojumu reklamēšanu vai tai pielīdzināmu saziņu.

Influenceriem ir jāsniedz skaidra un uzskatāma norāde par saziņas komerciālo raksturu, piemēram, izmantojot atsauces norādi: #reklāma, #apmaksāts, #sponsorēts, #apmaksātareklāma, #paidpartnership. Likuma uzraugi uzsver: ja prasības neievēro un tiek ietekmēts liels skaits patērētāju, var uzsākt lietu, un maksimālais sods, ko var piemērot, ir 100 000 eiro.

Tāpat šajā mājaslapā pilnā apjomā ievietoti lēmumi par Miglānes un Saulietes sodīšanu, nav tikai atklātas naudas summas, kuras influenceres saņēmušas no konkrētiem uzņēmumiem. "Likums un Taisnība" iesaka ar šiem lēmumiem iepazīties arī citiem šīs sfēras pārstāvjiem, jo skaidrs, ka nākotnē zem PTAC lupas var pakļūt arī citi.

Miglānes darbošanos PTAC sācis vētīt jau 2019. gadā, un jau tad sūtīti pirmie brīdinājumi, taču viņa nekādu vēlēšanos sadarboties neesot izrādījusi.

Konstatēts, ka Miglāne savā vietnē reklamējusi uztura bagātinātājus un, pārkāpjot Ministru kabineta noteikumus, nav ievērojusi obligāto prasību, kas paredz – šādā reklāmā jānorāda, ka reklamēti tiek uztura bagātinātāji un ka “tie neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu”.

PTAC arī konstatējis, ka Miglāne nodarbojas ar negodīgu komercpraksi, slavējot it kā pašas praksē pārbaudītas cita veida preces un pakalpojumus, nenorādot, ka patiesībā tā ir reklāma, par kuras izvietošanu viņa saņēmusi samaksu. Noskaidrot, cik saņemts un par ko, patērētāju tiesību aizstāvji var visai vienkārši, nosūtot pieprasījumus gan Valsts ieņēmumu dienestam, gan uzņēmumiem, ar kuriem influenceres sadarbojušās.

Ņemot vērā, ka šādos gadījumos paredzētie sodi uzņēmumiem var būt bargi un tā nav arī slēpjama vai sensitīva informācija, tie šādu informāciju arī nevilcinoties iesniedza. Jāatzīmē, ka šādu gadījumu ir daudz.

Ņemot vērā, ka Miglānes kontam ir aptuveni 85 000 sekotāju, PTAC uzskatījis, ka “personas īstenotā komercprakse ietekmē vai var ietekmēt daudzu patērētāju ekonomisko rīcību saistībā ar reklamēto preču iegādi. Izdarītais pārkāpums ir vērtējams kā smags patērētāju kolektīvo interešu pārkāpums, ievērojot personas izdarītā pārkāpuma apjomu, raksturu, ilgumu un ietekmi uz patērētāju tiesiskajām interesēm”.

To visu izvērtējot, PTAC nolēmis noteikt par pienākumu Miglānei nodrošināt skaidras, uzskatāmas un nepārprotamas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu, kā arī uzturu bagātinātāju reklāmās ievērot valdības noteikumos minētās prasības.

Līdzīgi pārkāpumi atklāti, arī izpētot Saulietes darbošanos. Arī viņa reklamējusi uztura bagātinātājus, un PTAC konstatējis, ka secinājumi, ko viņa izdarījusi, it kā pati šos produktus lietojot, apbrīnojami sakrituši ar izplatītāja reklāmas tekstiem.

PTAC atgādina, ka, “izsakot šādus paziņojumus par attiecīgajam produktam piemītošajām īpašībām, komercprakses īstenotājam ir jāspēj pašam pierādīt šo apgalvojumu patiesumu. Pretējā gadījumā tā tiek vērtēta kā negodprātīga komercprakse”. Tiesa gan, Sauliete ir reklamējusi arī kaķu barību...

Tāpat arī konstatēts, ka, rīkojot konkursu par kafijas aparāta "ILLY" iespējamo laimēšanu, Sauliete vienu tādu pašu aparātu saņēmusi kā dāvanu. Šīs influenceres kontam ir aptuveni 50 000 sekotāju, un PTAC secinājumi ir līdzīgi kā Miglānes gadījumā – “komercprakses īstenotājs būtisku informāciju slēpj vai sniedz neskaidri, divdomīgi, vai nenorāda komercprakses komerciālo nolūku, ja tas jau no konteksta nav skaidrs, un rezultātā vidusmēra patērētājs pieņem vai var pieņemt tādu lēmumu par rīcību saistībā ar darījumu, kādu citādi nebūtu pieņēmis”.

Nelīdzēja pat Saulietes publiskais izteikums par to, ka viņas sekotāji taču neesot stulbi un saprot, ka tā ir reklāma. Saulietes gadījumā PTAC lēmumā teikts: “Aizliegt negodīgu komercpraksi, kuras ietvaros tiek noklusēts, ka personas īstenotajā komercpraksē sniegtā informācija, kas ir apmaksāta vai citādi materiāli atlīdzināta un sniegta komerciālos nolūkos, ir komerciāla rakstura informācija. Uzlikt par pienākumu nodrošināt skaidras, uzskatāmas un nepārprotamas norādes par sniegtās informācijas komerciālo raksturu.”

Protams, influenceriem šādi lēmumi nepatīk, jo situācijā, kad viņu sekotājiem būs skaidrs, ka konkrēto preci viņu autoritāte neslavē kā paša pārbaudītu un no labas sirds, bet par konkrētu samaksu, interese par to var samazināties. Tiesa gan, ņemot vērā iespējamā naudassoda maksimālo lielumu, abas ietekmeles sodītas salīdzinoši humāni, un to var arī uzskatīt par simbolisku brīdinājumu citiem šīs nozares pārstāvjiem. Gan Miglāne, gan Sauliete PTAC lēmumu ir pārsūdzējušas.

Ko tas nozīmē

Vārda influenceris nozīmi varētu skaidrot šādi: sociālo tīklu personība, kas ar sava oriģinālā satura radīšanu kādā no jomām ir ieguvusi lielu sekotāju skaitu, mērāmu pat daudzos tūkstošos. Ir pieņemts, ka influenceru jeb ietekmeļu sekotāji uzticas viņu ieteikumiem un ir motivēti pirkt produktus un pakalpojumus.

Vērtē digitālā mārketinga eksperts

Tas bija sagaidāms

“Ja sodi būtu mazāki, šāda prakse – neievērot likumu – būtu daudz biežāka,” uzskata digitālā mārketinga eksperts Artūrs Mednis. (Foto: LETA)

Radošā digitālā satura mārketinga aģentūras "New Black" vadītājs Artūrs Mednis par šo situāciju izsakās nepārprotami: “Bija sagaidāms, ka tas tā notiks.”

“Influenceri, kuri reklamē produktus vai pakalpojumus pret atlīdzību, nodarbojas ar uzņēmējdarbību. Šajā gadījumā influenceres nebija ievērojušas konkrētu likumu un tika sodītas. Soda apjoms? Manuprāt, tas ir adekvāts un samērīgs pret summu, kuru viņas līdz šim ir nopelnījušas. Uzskatu, ja sodi būtu mazāki, šāda prakse – neievērot likumu – būtu daudz biežāka. Šī konkrētā valsts institūcija nespēj izsekot visiem likumpārkāpējiem, tāpēc šāds konkrēts notikums liks pievērst uzmanību pārējiem influenceriem. Viņiem ir jāievēro likums,” "Kas Jauns" uzsvēris Mednis.

Taujāts, kāda pēc viņa novērojumiem bijusi sodīto influenceru reakcija, viņš saka: “Tas viss ir neliels teātrītis, tomēr ļoti labs iemesls satura veidošanai. Bērnišķīga uzvedība. Kas var influencerim būt labāks šajā situācijā? Neliela drāma un tik milzīga preses uzmanība, tika sasniegta liela auditorija, arī to cilvēku, kas par tādu Miglāni un Saulieti neko nav dzirdējuši. Viņas ir tikai ieguvējas, jo Latvijas medijiem ir spēcīga ietekme,” uzsver mārketinga eksperts.

Iespējams, kāds no viņu partneriem pēc šā skandāla atteikšoties no sadarbības, taču varbūt nāks klāt jauni.