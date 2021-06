Izsolē piedāvā iegādāties vairāk kā 2000 antikvārus un mākslas priekšmetus

Izsolē pārstāvēts plašs dažādu priekšmetu spektrs, sākot ar senām fotogrāfijām, līdz pat slavenā krievu juveliera Karla Faberžē juvelierizstrādājumiem. Antikvariāta un mākslas tirgū ik pa laikam novērojami tādi kā pieprasījuma - pirkšanas "uzplaukumi", kā piemeram, dažus gadus diezgan noturīgs pieprasījums ir pēc mākslas porcelāna, kas ražots 1920-30. gadu periodā, ko varētu pamatot ar dažu lielu kolekciju izveidi - Pjotrs Avens, Zuzeum, Vitālijs Ruskulis.

Pirms kāda laika bija vērojams pašmāju "briljanta" – dzintra "bums", kam ļoti liels pieprasījums nāca no Ķīnas un Arābu valstīm. Savukārt, nu jau dažus gadus pastiprināta uzmanība un pieprasījums ir pēc Latvijā ražota stikla no tādām fabrikām, kā "Iļģuciema stikla fabrika", "Līvānu stikla fabrika" un tiek veidotas nu jau nopietnas, sistemātiskas kolekcijas.

Šobrīd topā ir Rīgas porcelāna fabrikas (RPF) izstrādājumi, PSRS laikā ražotas porcelāna servīzes un figūriņas, šādiem priekšmetiem cenas īsā laika posmā ir vismaz trīskāršojušās.

Servīzēm ir tik liels pieprasījums, ka tās arī tiek vāktas pa daļām līdz nokomplektētas pilnībā. Dažreiz cilvēkiem tas šķiet brīnums, ka servīze no vecmāmiņas bufetes tiek uzsolīta no dažiem desmitiem uz vairākiem simtiem eiro, par ko daži noplāta rokas, piebilstot, ka nav zinājuši, ka šādām padomju laikā ražotām lietām ir kāda vērtība un tās būtu iespējams pardot, līdz ar to viss ticis izmests. Izsoles klāstā ir dažas lietas, ko vērts pieminēt, piemēram, grāmata ar M. Liepas autogrāfu, kas bijis dāvinājums režisoram M. Kublinskim, A. Zviedra glezna "Burulaivas" – mākslinieks pats bijis kaislīgs burātājs, braucis uz jahtas kopā ar prof. E. Kalniņu un gleznotāju H. Siliņu. Kā arī tuvojoties Līgo svētkiem, izsolē pieejamas vairākas skaistas lietas ar šo tematiku: gan gleznas, gan porcelāna un keramikas izstrādajumi.

Šajā izsolē izveidota labdarības sadaļa, kurā atrodas dažādi priekšmeti, ko veidojuši audzēkņi no biedrības "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns" dienas centriem, iegūtie līdzekļi tiks novirzīti biedrībai "Rīgas pilsētas "Rūpju bērns".

Kopumā izsolē piedāvajumā vairāk kā 2000 antikvāri un mākslas priekšmeti, apskatāmi t/c mc2. Izsole ar noslēgumu 15.06.2021, www. artembassy.lv.

