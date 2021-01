Lidosta "Rīga" šogad plāno palielināt apkalpoto pasažieru skaitu

"Jāsaka gan, ka 2020.gada oficiālo statistiku būtiski uzlaboja sasniegtie rezultāti līdz Covid-19 krīzei, jo līdz marta vidum lidostā "Rīga" tika apkalpoti 1,3 miljoni pasažieru, kas nozīmē, ka visā pārējā periodā līdz gada beigām - tikai 710 000 pasažieru," teica Odiņa.

Viņa piebilda, ka, piemēram, novembrī un decembrī lidostā ik mēnesi tika apkalpoti vien nedaudz vairāk kā 50 000 pasažieru un šāda tendence saglabājas arī janvārī.

Tāpat lidostas vadītāja norādīja, ka lidostā "Rīga" lielākais pasažieru pārvadātājs pagājušajā gadā joprojām bija Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" (57%), seko Īrijas zemo cenu pārvadātājs "Ryanair" (16%) un Ungārijas zemo cenu lidsabiedrība "Wizz Air" (9%).

Odiņa atzina, ka šobrīd ir sarežģīti prognozēt situāciju nākamajos divos gados, tomēr, pēc pašreizējām prognozēm, 2021.gadā lidostā "Rīga" plānots apkalpot 2,8 miljonus pasažieru. "Šis cipars, varbūt, izskatās diezgan nereāls, ņemot vērā, ka šobrīd mēs apkalpojam apmēram 50 000 pasažieru mēnesī, bet mēs ļoti ceram, ka izmaiņas lidojumu kārtībā no 15.janvāra stabilizēs situāciju turpmākajos mēnešos, bet no maija un jūnija varētu lēnām atjaunoties apmēri vismaz līdz 30-40% no 2019.gada apmēra," teica Odiņa.

Tāpat viņa uzsvēra, ka lidostas "Rīga" mērķis ir saglabāt Baltijas lielākā aviācijas mezgla statusu. "Domāju, ka mums izdosies Baltijā saglabāt savas pozīcijas arī nākotnē," sacīja Odiņa.

Lidostā aģentūrai LETA pavēstīja, ka arī pandēmijas laikā lidosta "Rīga" turpināja būt iecienīts tranzīta centrs - 25% no visiem pērn lidostā "Rīga" apkalpotajiem pasažieriem bija transfēra pasažieri. Kopumā 2020.gadā lidostu "Rīga" kā pārsēšanās punktu izmantoja nepilns pusmiljons ceļotāju.

Lidostas "Rīga" populārākie galamērķi Eiropas Savienībā (ES) pērn bija Londona, Oslo, Frankfurte un Helsinki. Neraugoties uz to, ka jau kopš marta vidus ir aizliegti lidojumi uz valstīm ārpus ES, pagājušā gada galamērķu Top5 vietu saglabā arī Maskava, kas pirms pandēmijas bija viens no iecienītākajiem lidojumu maršrutiem.

Lidostā informēja, ka, salīdzinot ar 2019.gadu, vairāk nekā uz pusi samazinājās apkalpoto lidojumu skaits. Pērn lidostā apkalpoti 35 592 lidojumi, kas ir par 59,1% mazāk nekā gadu iepriekš, tostarp regulāro pasažieru lidojumu skaits saruka par 68%, kamēr gandrīz divas reizes pieauga kravu lidojumu skaits, bet biznesa aviācijas, tehnisko, militāro un cita veida lidojumu skaits palielinājās par 82,6%.

Pēc lidostas pārstāvju vēstītā, kravu lidojumu skaita pieaugums atspoguļojās lidostā "Rīga" apkalpoto aviācijas kravu apjomā. Lai gan kopumā 2020.gadā lidostā apkalpoto kravu daudzums samazinājās par 15%, jo par 56% saruka ar pasažieru gaisa kuģiem pārvadāto kravu apmērs, tieši ar kravu lidojumiem lidostā "Rīga" tika ievests un izvests par 40% vairāk kravu nekā 2019.gadā. Kopumā pagājušajā gadā lidostā "Rīga" apkalpoti 23 200 tonnu kravu.

"2020.gadu lidosta "Rīga" iesāka kā viena no straujāk augošajām Eiropas lidostām - janvārī un februārī pasažieru skaits pieauga par attiecīgi 12,4% un 13,6%. Tas izvirzīja lidostai ar kapacitātes pietiekamību saistītus izaicinājumus, par galveno uzdevumu izvirzot precīzi un ātri īstenot lielos investīciju projektus, vienlaikus saglabājot augstu servisa līmeni un meklējot elastīgus īstermiņa risinājumus pieaugošās pasažieru plūsmas apkalpošanai. Taču Covid-19 pilnībā izmainīja ceļošanas vidi, un par lidostas galveno uzdevumu kļuva ieviest efektīvus epidemioloģiskās drošības pasākumus darbinieku un pasažieru aizsardzībai un nodrošināt saimniecisko stabilitāti krasa pasažieru skaita samazinājuma apstākļos, attīstot tos darbības veidus, ko pandēmija skāra mazāk - lidostas biznesa parku, kravu pārvadājumus, tehniskās apkopes pakalpojumus un citus," minēja Odiņa.

Jau vēstīts, lai veicinātu epidemioloģiski drošāku pārvietošanos un samazinātu Covid-19 infekcijas ievešanu valstī, no 15.janvāra, ieceļojot valstī, būs jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testu. Testam vajadzēs būt veiktam ne vēlāk kā pirms 72 stundām.

Satiksmes ministrijā norādīja, ka attiecīgie noteikumi stāsies spēkā vienlaikus ar līdzīga regulējuma ieviešanu Lietuvā un Igaunijā.

2019.gadā lidosta "Rīga" apkalpoja 7,798 miljonus pasažieru, kas ir par 10,5% vairāk nekā 2018.gadā. Starptautiskā lidosta "Rīga" ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.