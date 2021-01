Kad ieteicama auto diagnostika?

Kā izpaužas auto diagnostika?

Pateicoties tehnoloģiju sniegtajiem ieguvumiem automobiļu ražošanas jomā, transportlīdzekļu uzbūve pakāpeniski kļūst sarežģītāka. Mūsdienās teju ikvienā auto ir iebūvēts dzinēja vadības bloks jeb iekšējais kompjūters, kas piefiksē, uzrauga un kontrolē daudzu spēkrata elementu darbību.

Ja kaut kas nedarbojas, kā tam vajadzētu, mehāniķis izmanto speciālas iekārtas, kas tiek pievienotas automašīnas iekšējam kompjūteram (ECM vai PCM). Tajā ietvertie dati ātri un vienkārši palīdz noskaidrot, kurās mašīnas daļās varētu slēpties problēma.

Kuru auto daļu pārbaudei diagnostika ir vislabāk piemērota?

Kad meistars, pieslēdzoties dzinēja vadības blokam, nolasa tajā ietverto kodu, viņš redz, kuras spēkrata daļas varētu būt bojātas. Tajā pašā laikā šī diagnostika nepasaka to, kādēļ problēma radusies. Tāpēc arī ir svarīgi, lai auto diagnostiku veiktu zinošs speciālists, kas nolasītos datus apvieno ar savu pieredzi un izglītību, lai noteiktu, kāpēc situācija radusies.

Visbiežāk auto diagnostika palīdz identificēt bojājumus bremzēs, motorā, izplūdes sistēmā, ātrumkārbā, dzesēšanas un degvielas sistēmās, kā arī citās nozīmīgās spēkrata daļās.

Kāpēc ir svarīgi veikt auto diagnostiku?

Izmantojot diagnostikas aprīkojumu, meistari spēj precīzi noteikt konkrēto bojājuma vietu. Spēkrata kompjūtera sistēma spēj uzglabāt virkni dažādu kodu, kas atbild tieši par problēmu identificēšanu. Tas savukārt sniedz iespēju ātrāk noteikt, kas transportlīdzeklī nav kārtībā, lai veiktu nepieciešamos uzlabojumus un izvairītos no lielākiem izdevumiem nākotnē, kurus var radīt nopietnākas problēmas.

Kā zināms, auto īpašniekiem jau ir pietiekami daudz dažādu izmaksu, par kurām domāt. Piemēram, ir vērts saprast, kā uzzināt savu Bonus Malus klasi , jo tā mainās reizi gadā, septembrī, un tiešā veidā ietekmē OCTA polises cenu.

Kādos gadījumos ieteicama auto diagnostika?

1. Panelī iedegas Check Engine lampiņa

Ja auto panelī iedegas brīdinājuma zīme Check Engine, parāda, ka automašīnas sistēmā kaut kas nav kārtībā. Mehāniķi, izmantojot kodu lasīšanas ierīces, izpētīs, kāda problēma likusi šai lampiņai ieslēgties.

2. Tu dzirdi dīvainus trokšņus auto darbībā

Tiem, kas jau ilgāku laiku vada auto, ar laiku izveidojas laba intuīcija attiecībā uz savu transportlīdzekli. Tas nozīmē, ka Tu atpazīsti skaņas, kas uzskatāmas par “normālām” mašīnas darbībā, un vienlaikus arī spēj noteikt trokšņus, kas iepriekš nav dzirdēti. Ja gadās piedzīvot, ka automobiļa vadīšanas laikā dzirdi dīvainus trokšņus, šis ir viens no gadījumiem, kad ieteicams veikt auto diagnostiku. Dodies uz tuvāko servisu pie profesionāla meistara, kas to izdarīs salīdzinoši īsā laikā.

3. Tu vēlies iegādāties lietotu automašīnu

Daudzi cilvēki mūsdienās dod priekšroku lietotas mašīnas iegādei, kas, no vienas puses, ir izdevīgāks darījums, bet, no otras puses, saistās arī ar zināmiem riskiem. Lai nenāktos nopirkt “kaķi maisā”, pirms pirkuma veikšanas ieteicams spēkratu aizvest uz servisu, kur to pārbaudīs zinošs meistars, veicot arī auto diagnostiku.

4. Ikgadējā pārbaude

Pat tad, ja Tavs transportlīdzeklis darbojas lieliski, tā panelī neiedegas brīdinājuma lampiņas, nedzirdi nekādus dīvainus trokšņus, ir vērts vismaz reizi gadā veikt profilaktisku pārbaudi – diagnostiku, lai pārliecinātos, ka ar spēkratu tiešām viss ir kārtībā.

Kā zināms, diagnostika atklāj daudz vairāk nekā tikai problēmas dzinējā, bet arī to, kādā stāvoklī ir transmisija, bremzes, izplūdes un citas sistēmas. Agrīna bojājumu noteikšana ir īpaši svarīga ikviena transportlīdzekļa uzturēšanā.

Automašīnu īpašniekiem ikdienā nākas sastapties ar dažādām situācijām, kuras prasa plaša spektra zināšanas. Vērtīgi saprast ne tikai to, kad jāveic auto diagnostika, bet arī, kā, piemēram, tiek veikta elektroniskā saskaņotā paziņojuma aizpildīšana. Lai arī neviens šoferis neplāno to, ka viņam ikdienā var gadīties iekļūt avārijā, saskaņotā paziņojuma aizpildīšana ( uzzināt vairāk ) jāprot katram autobraucējam.

Reklāmraksts