PTAC sešos gadījumos konstatējis iespējami negodprātīgu cenu paaugstināšanu ar Covid-19 saistītām precēm

Uzraudzības iestādē atgādināja, ka, sākoties ārkārtējai situācijai saistībā ar Covid-19, PTAC par prioritāti izvirzīja un uzsāka tādas komercprakses uzraudzību, kas patērētājiem piedāvā iegādāties ar Covid-19 slimību un tās profilaksi saistītas preces un pakalpojumus.

Laikā no šā gada no 3.martam līdz 5.jūnijam PTAC ir konstatējis 84 gadījumus, kuros saņemtas sūdzības vai ziņojumi par iespējamiem pārkāpumiem - par iespējami negodprātīgu cenas celšanu, patērētāju maldināšanu par precēm, to īpašībām un pieejamību, nereģistrētu dezinfekcijas līdzekļu tirdzniecību un citus.

PTAC iespēju robežās pārbaudīja, vai mazumtirgotāju uzcenojuma politika noteiktām vai līdzīgām precēm vai to grupām pirms krīzes periodā (līdz 2019.gada 1.decembrim), un ārkārtējās situācijas laikā nav būtiski mainījusies. PTAC izvērtēja, vai konkrētais mazumtirgotājs radušos ārkārtējo situāciju ļaunprātīgi neizmanto, bet cenu sadārdzinājums ir izveidojies no mazumtirgotāja neatkarīgu apstākļu dēļ.

Tā rezultātā PTAC 16 gadījumos preču cenu celšanu nesaistīja ar negodprātīgu pārdevēju rīcību, jo komersanti cenu izmaiņas pamatoja ar izmaksu un iegādes cenu pieaugumu preču ražošanas vai piegādes ķēdē, vai arī cenu veidošana ir saistāma ar katra konkrētā komercprakses īstenotāja cenu politikas veidošanas sistēmu. Savukārt sešos gadījumos PTAC konstatēja iespējami negodprātīgu preču cenu paaugstināšanu.

PTAC informēja, ka kopumā sūdzības par ar Covid-19 saistītu preču un pakalpojumu piedāvāšanu saistītas ar tādām preču un pakalpojumu grupām, kā piemēram, maskas, respiratori, dezinfekcijas līdzekļi, preces un pakalpojumi, kuriem piemīt antivīrusu īpašības, medikamenti, Covid-19 testi, kā arī dažādas plaša patēriņa preces.

Reaģējot uz saņemto vai iegūto informāciju, PTAC 70 gadījumā sāka izvērtēt situāciju, tai skaitā uzsākot 27 administratīvās lietas un veicot 39 sākotnējās pārbaudes. Gandrīz visos gadījumos ar konstatētām pārkāpumu pazīmēm, PTAC sazinoties ar tirgotājiem, panāca pārkāpumu labprātīgu novēršanu. Savukārt, piecu lietu izvērtēšana vēl turpinās.

Papildus aprīļa pirmajā pusē PTAC novēroja publicētos piedāvājumus tīmekļvietnēs ss.com un salidzini.lv, kā arī "Facebook", īpaši uzmanību pievēršot biocīdu produktu - virsmu un roku dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumiem. PTAC ss.com varēja atlasīt un apskatīt 27 dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumus, no tiem astoņi (29,63%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm.

Tikmēr salidzini.lv bija iespējams atlasīt un apskatīt 400 dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumus, tostarp (2,5%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm. Savukārt "Facebook" tika atrasti 50 Latvijas patērētājiem adresēti dezinfekcijas līdzekļu piedāvājumi, no kuriem pieci (10%) norādīja uz pārkāpumu pazīmēm. Pārsvarā pārkāpumi saistīti ar nereģistrētu biocīdu produktu piedāvāšanu un pārdošanu, informācijas par produkta sastāvu vai produkta izmantošanu noklusējumu.

PTAC 23 gadījumos minētā kontekstā uzsākta lietas saistībā ar, iespējams, patērētājus maldinošu komercpraksi lietas, - par maldinošu informāciju saistībā ar sejas maskām un respiratoriem, produktiem saistībā ar cilvēka veselību, roku dezinfekcijas līdzekļiem, Covid-19 testiem u.c.