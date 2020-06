No pagājušā gada 1. jūlija vēl pamatīgākās nepatikšanās un bez iztikas līdzekļiem var palikt parādu jūgā iestigušie. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

Tiesu izpildītājs neatstāj parādniekam pat iztikas minimumu

Bizness un ekonomika Elmārs

Barkāns "Likums un Taisnība"

No pagājušā gada 1. jūlija vēl pamatīgākās nepatikšanās un bez iztikas līdzekļiem var palikt parādu jūgā iestigušie, no kuru bankas konta zvērinātie tiesu izpildītāji atvelk naudu. Pēc likuma, parādnieka kontā jāatstāj iztikas minimums – 215 vai 430 eiro, bet, ja parādnieks tiesu izpildītājam nav paziņojis, kurā kontā, tie netiks atstāti. Tāpat jāņem vērā, ka ieturējumi netiek saglabāti no slimības pabalstiem.