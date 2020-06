Tūrisma industrija Covid-19 pandēmijā ir cietusi vissmagāk. (Foto: Evija Trifanova/LETA)

Vidzemes Augstskolas pētījums: 50% no tūrismā strādājošajiem ir atlaisti vai dīkstāvē

Vairāk nekā puse no Latvijas tūrisma un viesmīlības nozarē nodarbinātajiem pašlaik atrodas dīkstāvē vai ir jau atbrīvoti no darba, liecina Vidzemes Augstskolas (ViA) pētījums, kas tapis atsaucoties tūrisma un viesmīlības nozares profesionālo asociāciju aicinājumam. Pētījuma ietvaros aptaujāti vadošie nozares uzņēmumi, kas uzskata, ka ir nepieciešama pārskatīt valsts piedāvātos atbalsta mehānismus, lai palīdzētu uzņēmumiempārvarēt krīzi.