"Labu variantu nebija!" Valsts iestādes komentē miljonus vērto sejas masku un respiratoru iepirkumu

Gadījumi, kad pēc saziņas ar valsts atbildīgajām iestādēm kā arī citām iesaistītajām pusēm par konkrētu jautājumu skaidrības, šķiet, kļūst vēl mazāk, tik tiešām ir reti.

Taču aptuveni šādi pagaidām ir izvērtusies Jauns.lv iniciatīva noskaidrot ko vairāk par kravām ar sejas maskām un respiratoriem, kā sagādi Latvijas mediķiem koordinē Veselības ministrijas (VM) paspārnē esošais Nacionālais veselības dienests (NVD).

Līdz šim publiski pieejamā informācija par mediķiem nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem, ko sarūpēt apņēmies NVD, bijusi pietiekami virspusēja – ziņas par to, ka kravas (pieminot to apjomus) no Ķīnas ar lidsabiedrības “airBaltic” palīdzību atgādātas uz Latviju un NVD “Twitter” ieraksti, kur atrādītas fotogrāfijas ar aizsargtērpos ģērbtām personām un kastēm izkraušanas procesā.

Pagaidām izpalikusi sīkāka informācija par kompānijām, kas izraudzītas šo aizsarglīdzekļu sagādāšanai, izraudzīšanas iemesliem un pamatojumu, kā arī to, kas tieši, kā un no kurienes tiek sagādāts.

Un tad Jauns.lv rīcībā nonāca anonīma informācija, ka ārsti, kuri jau saņēmuši daļu no piegādātajām sejas maskām un respiratoriem, pauž neapmierinātību gan par to, kas atsūtīts, gan to, cik tas viss, spriežot pēc dokumentācijas, izmaksājis.

Ņemot vērā to, ka atsevišķas pasaules valstis (Nīderlande un Spānija) jau iepriekš ziņojušas par defektīvu masku un citu līdzekļu saņemšanu no Ķīnas, šo informāciju tad arī apņēmāmies pārbaudīt.

Kas izraisījis bažas?

Jauns.lv nedēļas sākumā saņēma fotogrāfijas, kur saskaņā ar pavadošo informāciju (nodošanas-pieņemšanas aktu), ir redzamas sejas maskas ar ausu gumiju un individuālais aizsardzības līdzeklis, kas konkrētajā dokumentā tiek dēvēts par respiratoru ar P2 klases filtru.

Papildus fotogrāfijām un NP aktam pievienoti arī anonīmi apgalvojumi, kuros pausts, ka tas, ko dokumentācijā dēvē par respiratoru ar P2 klases filtru, patiesībā esot maska. Persona arī pauž: “nezinu, kā tajā var četras stundas strādāt”.

Tiek pausta arī neizpratne par vienas vienības izmaksām, kas norādītas dokumentācijā – 3,8 eiro par respiratoru, 0,6 eiro par sejas masku, taču tas "esot mazākais" brīnums.

Augstāk minēto, saskaņā ar pagaidām gan neapstiprinātu informāciju, apgalvojot mediķi, kuriem ir bijusi iespēja saņemt NVD sagādātos aizsarglīdzekļus.

Aizsarglīdzekļu fotogrāfijas, ko saņēma Jauns.lv. Pēc anonīmā sūtītāja atkārtota lūguma izpludināts fons, lai "nevarētu noteikt tapšanas vietu":

Kravas bijušas vairākas, “viena laba, otra mazāk laba”

Lai arī iepriekš minētie apgalvojumi ir bijuši anonīmi, ņemot jautājuma aktualitāti, Jauns.lv vērsās pie atbildīgajām valsts iestādēm ar aicinājumu skaidrot, kā tieši līdz šim noritējis sejas masku un respiratoru sagādes process, vai ir bijušas problēmas un vai ir pārliecība par saņemto līdzekļu atbilstību konkrētajam uzdevumam.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore Liene Cipule telefonsarunā ar Jauns.lv, komentējot situāciju, visupirms pauda, ka līdz viņai pagaidām nav nonākušas ārstu sūdzības par to, ka saņemtās maskas un respiratori būtu neatbilstoši tam, kas nepieciešams.

“Ir bijušas vairākas kravas. Viena laba, otra mazāk laba, cik man ir zināms. Runājot par to, vai maskas un respiratori ir testēti. Cik zināms, Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā (PSKUS) tie ir pārbaudīti un viss atbildis vajadzībām,” pauda Cipule.

Sīkākas informācijas par otro “mazāk labo” kravu NMPD vadītājai gan neesot.

Jautāta par apgalvojumiem saistībā ar maskām, kas “tiek sauktas par respiratoriem”, NMPD vadītāja piebilda, respiratori mēdzot būt atšķirīga dizaina. Atsevišķiem filtrs esot iestrādāts virsmā un no ārpuses neesot pamanāms.

Sūdzības nav saņēmusi arī Veselības inspekcija

Arī Veselības inspekcijā (VI) neesot ziņu par mediķiem, kuri būtu neapmierināti ar saņemtajiem aizsarglīdzekļiem.

Runājot par to testēšanu un pārbaudi atbilstībai, VI vadītāja Indra Dreika telefonsarunā Jauns.lv arī skaidroja, ka konkrētie līdzekļi pēc būtības dalās divās grupās: medicīniskās ierīces, pie kā pieder sejas maskas, kā arī medicīniskās/ķirurģiskās maskas un kā atbilstības pārbaudīšana esot VI kompetence; un individuālie aizsardzības līdzekļi, pie kā pieder respiratori, kā atbilstību noteiktajām prasībām pārbaudot Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Saskaņā ar VI mājaslapā atrodamo skaidrojumu, vienreizlietojamas un atkārtoti lietojamas sejas maskas, cimdi un veselības aprūpē izmantojams apģērbs atkarībā no ražotāja noteiktā ekspluatācijas nolūka var tikt klasificēts kā individuāls aizsardzības līdzeklis vai kā medicīniska ierīce.

PTAC Patērētāju atbalsta, sabiedrības informēšanas un komunikācijas daļas vadītāja Sanita Gertmane uzrunāta par konkrēto, piegādāto aizarglīdzekļu pārbaudi (gan dokumentācijas, gan pašu līdzekļu atbilstību prasībām) Jauns.lv rakstiski atbildēja:

“Saistībā ar minēto medicīnas preču un individuālo aizsardzības līdzekļu kravu PTAC ir sniedzis Nacionālajam Veselības dienestam konsultācijas par individuālo aizsardzības līdzekļu prasībām un atbilstību, bet pašu kravu neesam pārbaudījuši. Tā kā Individuālie aizsardzības līdzekļi (respiratori u.c.) pašlaik ir vienas no aktuālākajām preču importa grupām, uzsveram, ka to atbilstība ir īpaši svarīga, tādēļ aicinām importētājus uzmanīgi pārliecināties par šo preču atbilstību, detalizēta informācija atrodama gan PTAC mājaslapā, gan arī mūsu speciālisti ikdienā sniedz konsultācijas šajā jomā. Attiecībā uz respiratoru testēšanas iespējām, tās Latvijā ir limitētas, tomēr tiek meklēti risinājumi.”

Kas piegādāja aizsarglīdzekļus?

Lai noskaidrotu maksimāli daudz par saņemtajām kravām, to saturu un piegādātājiem, Jauns.lv pēcāk sazinājās ar VM paspārnē esošo NVD, kas ir šī procesa koordinators.

Dienesta direktors Edgars Labsvīrs telefonsarunā arīdzan informēja, ka sūdzības par piegādāto aizsarglīdzekļu kvalitāti līdz šim nav saņemtas un to atbilstības pārbaudes esot notikušas.

“Pārbaudes veiktas PSKUS un atzinums pēc tām ir bijis – šiem līdzekļiem ir apmierinoša kvalitāte,” pauda Labsvīrs.

Lai arī pagaidām izpaliek oficiāls apstiprinājums tam, ka saņemtie un mediķiem pakāpeniski izdalītie aizsarglīdzekļi varētu neatbilst vajadzībām (kā tas apgalvots Jauns.lv saņemtajā informācijā), NVD direktora teiktajā gan iezīmējas cits aspekts šo līdzekļu sagādei.

Jautāts par to, kas tad ir aizsarglīdzekļu kravu piegādātāji, dienesta vadītājs nosauc trīs kompānijas – SIA “GP Nord”, SIA “Lauma Fabrics” un SIA “Saules aptieka”.

Līdz šim, kā telefoniski apstiprināja NVD direktors, saņemtas tieši SIA “GP Nord” un SIA ”Lauma Fabrics” kravas. SIA “Saules aptieka”, saskaņā ar direktora pausto, piegādāšot tuvākās nedēļas laikā.

NVD direktors par piegādātājiem: “Labu variantu nebija”

Īpašu uzmanību pievērsa mazāk dzirdētais uzņēmums SIA “GP Nord”.

Kā liecina publiski pieejamie uzņēmumu datubāzes “Lursoft” dati, kompānija reģistrēta salīdzinoši nesen – 2018. gada 25. oktobrī.

Kā tās darbības veidi minēti: “Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība”. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Toms Zeltiņš.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamo datu bāzi SIA “GP Nord” ir bijuši VID administrēto nodokļu parādi.

Ar šī gada 23. martu datētas divas izziņas par nodokļu maksātāja VID administrēto nodokļu parāda esamību vai neesamību norāda, ka 2020. gada marta 07. datumā nodokļu maksātājam ir bijis VID administrēto nodokļu parāds 1026, 32 eiro apmērā.

Tikmēr 2020. gada februāra 07. datumā nodokļu maksātājam bijis VID administrēto nodokļu parāds 5969, 74 eiro apmērā.

Savukārt 2020. gada janvāra 26. datumā nodokļu maksātājam ir bijis VID administrēto nodokļu parāds 7473, 61 eiro apmērā.

Parādi, krietni virs 150 eiro apmēra, bijuši arī iepriekš.

Jāpiebilst gan, ka jaunākā izziņa, datēta ar šī gada 8. aprīli norāda, ka 2020. gada marta 26. datumā konkrētajam nodokļu maksātājam nav bijis VID administrēto nodokļu parāds, kas kopsummā pārsniegtu 150 eiro.

Spriežot pēc ziņu aģentūras LETA informācijas un NVD sociālajos tīklos publicētā, tieši "GP Nord" atgādājis aizsarglīdzekļu kravu no Ķīnas:

😷Latviju sasniegusi gaidītā pirmā krava ar 900 000 sejas maskām un 80 000 respiratoriem, ko tālāk nogādās ārstniecības iestādēs.



🙏Paldies @riga_airport, @airBaltic, AirLink Aviation Services un zāļu lieltirgotavai GP Nord.



📸: F64, Dmitrijs Sulžics pic.twitter.com/OXU87UQUpd — NVD (@VMNVD) March 29, 2020

Spriežot pēc vienas vienības cenām, kas norādītas pieņemšanas/nodošanas aktā – 3,8 eiro par respiratoru, 0,6 eiro par sejas masku - sanāk, ka kopējā iepirkuma summa par šo vienu piegādi vien sanāk 844 000 eiro.

Atbildot uz turpmākiem Jauns.lv jautājumiem, Labsvīrs arī sīkāk izskaidroja aizsarglīdzekļu sagādes procesa soļus – to, kā izraudzīti piegādātāji, un to, kādi bijuši atsevišķi darījuma nosacījumi. Iezīmētā aina, vismaz pagaidām, gan diži neiepriecina.

Runājot par to, kā un kādēļ izvēlēti konkrētie piegādātāji, NVD direktors skaidroja, ka no lēruma pretendentu izraudzīti tie, par kuriem ir radusies pārliecība, ka piegādātāji spēs paveikt nepieciešamo, taču apstākļos, kad pasaulē ir šādu aizsarglīdzekļu deficīts, neesot bijis diži daudz izvēles variantu, runājot par sadarbības partneriem.

“Labu variantu nebija. Nevienu no šiem es neuzskatu par labu, taču jāņem vērā tas, ka šobrīd ir globāls [konkrēto aizsarglīdzekļu] deficīts un situācija mainās katru dienu. Šī nebūt nav elementāra piegāde,” telefoniski pauda NVD direktors.

Jauns.lv arī noskaidroja, ka, atšķirībā no vienošanās ar SIA “Saules aptieka”, NVD un abu pārējo piegādātāju – SIA “GP Nord” un SIA “Lauma Fabrics” nosacījumi paredzējuši priekšapmaksu. NVD direktors atzīst, ka šajā ziņā dienests piekāpies, lai aizsarglīdzekļu piegāde varētu notikt.

Jautāts par sadarbību ar SIA “GP Nord” – kompāniju, kas dibināta vien pirms aptuveni diviem gadiem un kam ir nodokļu parādi – Labsvīrs pauda, ka konkrētais piegādātājs vēsturiski piegādājis slimnīcām un ir no medicīnas ierīču sfēras.

Par šīs kompānijas kredītvēsturi NVD direktors aicināja interesēties pie tās vadītāja Toma Zeltiņa, piebilstot, ka viņu pirms šīs sadarbības nav pazinis.

Piegādātāji pagaidām atturas no komentāriem

Visbeidzot Jauns.lv vērsās arī pie pašiem piegādātājiem, lai noskaidrotu vairāk par viņu sarūpētajiem aizsarglīdzekļiem, to izcelsmi un atbilstību.

SIA “Saules aptieka” valdes locekle Anita Pozņaka telefonsarunā informēja, ka šajos jautājumos kompetentais valdes loceklis Artūrs Belēvičs pagaidām atturēsies sniegt sīkākus komentārus. Tos varēšot sniegt pēc tam, kad piegādes process būs noslēdzies.

SIA ”Lauma Fabrics” valdes priekšsēdētājs Edijs Egliņš telefoniski solīja sniegt atbildes uz jautājumiem e-pastā, taču pagaidām tās nav saņemtas. Ar Egliņa kungu līdz šim nav arī izdevies atkāroti sazināties.

Jauns.lv telefoniski sazinājās arī ar SIA “GP Nord” pārstāvi, kurš sevi identificēja kā Pēteris. Tika apsolīts, ka uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Toms Zeltiņš sazināsies ar Jauns.lv telefoniski, taču tas dienas laikā nenotika.

Uz atkārotu zvanu nākamās dienas rītā tā pati SIA “GP Nord” kontaktpersona darīja zināmu, ka, kamēr sagādes process nav pilnībā noslēdzies, komentāri netiks sniegti.

Uz pretjautājumu: vai tad “SIA GP Nord” krava jau nav saņemta un priekšapmaksa, atbilstoši NVD skaidrotajiem sadarbības nosacījumiem – veikta, uzņēmuma pārstāvis atbildēja neskaidri, sakot, ka nav kompetents sniegt turpmākus komentārus.

Runājot par sagādāto aizsarglīdzekļu kvalitāti, pārstāvis iepriekš piebilda, ka ar kvalitāti “viss ir kārtībā” un “pēc likuma”.