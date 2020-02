"Wizz Air" pārtrauks lidojumus uz četriem galamērķiem no Rīgas

Konkrētus maršrutus, uz kuriem lidsabiedrība pārtrauks lidojumus, Rado gan neatklāja. Aģentūra LETA novēroja, ka "Wizz Air" mājaslapā nav iespējams no 1.jūnija rezervēt biļetes uz Reikjavīku, Bergenu, Barselonu un Telavivu.

Rado skaidroja, ka ir nolemts no šī gada 1.jūnija mainīt galamērķu tīklu no Rīgas lidostas. Lidsabiedrība plānojusi pārvietot vienu lidmašīnu no Rīgas lidostas, tā pārdalot vietu skaitu uz citiem maršrutiem. "Wizz Air" par 18% samazinās pašreizējo vietu skaitu Latvijas galvaspilsētā, bet lidsabiedrība no Rīgas turpinās lidojumus deviņos no 13 pašreizējiem maršrutiem, ieskaitot populāros Londonas, Dortmundes un Eindhovenas reisus, pauda Rado, konkrēti neatklājot, kuros maršrutos lidojumi tiks pārtraukti.

"Visiem darbiniekiem, kurus skars pārmaiņas Rīgas bāzē, tiks piedāvātas iespējas citur "Wizz Air" tīklā," norādīja lidsabiedrības pārstāvis.

Informācija "Wizz Air" mājaslapā liecina, ka pašreiz tā no Rīgas piedāvā lidojumus uz Reikjavīku Islandē, Londonu un Donkasteru Apvienotajā Karalistē, Bergenu un Oslo Norvēģijā, Eindhovenu Nīderlandē, Dortmundu Vācijā, Barselonu Spānijā, Bari Itālijā, Kijevu Ukrainā, Kutaisi Gruzijā, kā arī Telavivu un Eilatu Izraēlu.

Kā ziņots, "Wizz Air" marta beigās plāno pārtraukt lidojumus no Viļņas uz Atēnām un Reikjavīku.

"Wizz Air" pašlaik ekspluatē 104 lidmašīnas "Airbus" A320 un A321 parku un no 25 bāzēm piedāvā lidojumus vairāk nekā 600 maršrutos, savienojot 142 galamērķus 44 valstīs. "Wizz Air" akcijas kotē Londonas fondu biržā.