“Olainfarm” valde prettiesiski ierobežo uzņēmuma akcionāru vairākuma tiesības lemt par uzņēmumu

Pēteris Rubenis, SIA “OLMAFARM” valdes priekšsēdētājs: “Mēs šobrīd esam no dažādiem aspektiem īpatnējā situācijā, kad viens mazākuma akcionārs, izmantojot prettiesisku rīcību kopumu, mēģina traucēt un ietekmēt vairākuma akcionāru tiesības rīkoties ar savām akcijām un lemt uzņēmumam stratēģiski svarīgus lēmumus. Iemeslus šādai valdes rīcībai var tikai minēt, vienlaikus rodas iespaids, ka valde dara visu iespējamo, tai skaitā pārkāpj akcionāru tiesības, lai tikai saglabātu savus amatus. Latvijas farmācijas rūpniecības uzņēmuma attīstības intereses pilnībā tiek atstātas novārtā. Jau iepriekš esmu aicinājis “Olainfarm” padomes locekļus nelemt par būtiskām izmaiņām uzņēmumā, ievērojot, ka šie pašlaik ir īstermiņa lēmumi, iekams nav ievērotas lielākā akcionāra likumīgās tiesības pilnvērtīgi piedalīties uzņēmuma pārvalībā.”

SIA “OLMAFARM” iesniegumā FKTK norāda, ka š. g. 1. novembrī, kad tika sasauktas divas AS “Olainfarm” akcionāru sapulces, tajās piedalījās akcionāri, kuri pārstāv pārliecinošu vairākumu uzņēmuma pamatkapitāla, taču uzņēmuma valde, ignorējot LR Komerclikumu un AS “Olainfarm” statūtus, prettiesiski lēmusi par kvoruma trūkumu, kura dēļ sapulces nav notikušas. SIA “OLMAFARM” uzskata, ka šāda valdes rīcība, kas bija pretēja faktiskajai situācijai, liegusi vairāk nekā 100 akcionāriem realizēt savas likumiskās tiesības.

SIA “OLMAFARM” ieskatā, kas izklāstīts iesniegumā FKTK, pamatojoties kā uz Latvijas, tā Eiropas Komisijas tiesu praksi un likumiem, nav bijis pamatojuma liegt akcionāru sapulcēs balsstiesības AS “Olainfarm” lielākajam akcionāram. SIA “OLMAFARM” norāda, ka tas darīts pēc AS “Olainfarm” valdes locekles Signes Balderes-Sildedzes, kura pārstāv tikai 7,79% akciju, prasības, taču apstākļu kopums ļauj secināt, ka viņa šādi rīkojas, lai ar visiem iespējamiem līdzekļiem, tai skaitā prettiesiskiem, kavētu izmaiņas AS “Olainfarm” vadībā, liegtu pārējo akcionāru tiesību izmantošanu un ilgtermiņā apgrūtinātu kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu uzņēmuma interesēs.

Gan SIA “OLMAFARM”, gan arī citi AS “Olainfarm” akcionāri, kuri kopā veido pārliecinošu vairākumu, nav apmierināti ar pašreizējās AS “Olainfarm” valdes un padomes darbību, to locekļiem ir izteikta neuzticība, ko apliecina prasība sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci, lai lemtu par jaunas, profesionālas uzņēmuma vadības ievēlēšanu.

SIA “OLMAFARM” vēršas pie FKTK kā pie autonomas valsts iestādes, kuras uzdevums ir pārraudzīt finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku darbību, lūdzot izvērtēt AS “Olainfarm” valdes rīcību, pasludinot š. g. 1. novembrī sasauktās akcionāru ārkārtas sapulces par nenotikušām. Tāpat uzņēmums paļaujas, ka FKTK izskaidros AS “Olainfarm” valdei tās rīcības neatbilstību normatīvajiem aktiem un norādīs uz nepieciešamību sasaukt akcionāru ārkārtas sapulci, veikt visas darbības, lai aizsargātu akcionāru intereses, kā arī deleģēs savu pārstāvi piedalīties emitenta akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāru sapulcēs.