""Rail Baltica" lidostas "Rīga" projekts ir unikāls, jo ir pirmais pasažieru stacijas būvprojekts kopš 1937.gada, kā arī pirmais dzelzceļa estakādes un 1435 milimetru standarta dzelzceļa līnijas projekts," teica Vingris.

Viņš stāstīja, ka pirmajā līmenī būs piebrauktuve stacijas ēkai, otrajā līmenī būs uzgaidāmās telpas un kases, kā arī savienojums ar topošo lidostas paplašinājumu. Savukārt trešajā līmenī būs pasažieru vilciena platforma. Tāpat paredzēts dzelzceļa pievads arī lidostas kravu terminālim.

"Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes priekšsēdētājs Kaspars Vingris. (Foto: LETA)

Iepirkuma pirmā kārta ir izsludināta 3.novembrī. Pirmā kārta ir kandidātu atlases kārta, kas noslēgsies 2020.gada janvārī. Pēc tam tiem, kuri kvalificēsies, būs jāiesniedz savs finanšu un tehniskais piedāvājums. Līgumu ar būvniekiem plānots noslēgt līdz 2020.gada beigām, lai 2021.gadā varētu sākt būvdarbus.

Aplēstās būvdarbu izmaksas ir 250-280 miljoni eiro, no kuriem 85% segs Eiropas Savienības finansējums, bet 15% - Latvijas budžeta finansējums.

"RB Rail" reģionālais vadītājs Latvijā Ģirts Bramans teica, ka šis iepirkums ir zīmīgs ar to, ka ir sācies "Rail Baltica" būvniecības posms.

Viņš stāstīja, ka tiek strādāts pie tā, lai "Rail Baltica" iepirkumos nodrošinātu plašu konkurenci, tostarp informācija par lidostas stacijas būvniecības konkursu ir nosūtīta vairāk nekā 500 sadarbības partneriem, kuri varētu būt ieinteresēti iepirkumā piedalīties.

Tāpat Bramans teica, ka ir sākta sadarbība ar tiesībsargājošām institūcijām, lai veicinātu godīgus un caurspīdīgus iepirkumus.

Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP) uzsvēra, ka "Rail Baltica" ir nozīmīgs infrastruktūras projekts, jo tas ir lielākais jaunas dzelzceļa līnijas būvniecības projekts pēdējos 50 gados.

""Rail baltica" dzelzceļa līnija dos Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem daudz labākus savienojumus ar Eiropu, Baltiju un arī tepat Latvijā, jo tiek plānota arī reģionālā satiksme no Rīgas centra uz lidostu," teica Linkaits, uzsverot, ka šis savienojums dos iespēju Rīgas lidostu veidot par ērtāko, lielāko un nozīmīgāko aviācijas mezglu Baltijas valstīs.

Ministrs stāstīja, ka 2021.-2024.gadā lidostas teritorijā notiks intensīva būvniecība, jo šajā laikā plānota arī lidostas sestās kārtas un "Latvijas gaisa satiksmes" vadības torņa būvniecība.

"Aicinu Latvijas iedzīvotājus un lidostas apmeklētājus ar izpratni izturēties pret notiekošajiem būvdarbiem. Un es ceru, ka ieguldījums būs tā vērts, lai 2024.gadā, kad būs pabeigta "Rail Baltica" stacija, lidostas sestā kārta un "Latvijas gaisa satiksmes" vadības tornis, mēs lidostai iegūsim pavisam jaunu izskatu," teica Linkaits.

Jau ziņots, ka "Eiropas dzelzceļa līnijas" pirmdien izsludināja iepirkuma konkursu par Rīgas lidostas dzelzceļa stacijas, tās saistītās infrastruktūras un estakāžu būvniecību, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) informācija.

Pretendenti pieteikumus konkursā var iesniegt līdz 2020.gada 10.janvārim.

Iepirkuma nolikumā teikts, ka būvniecība notiks sešos posmos. Pirmajā posmā paredzēts izveidot termināļa un estakādes būvkonstrukcijas un piebraucamos ceļu ar saistīto infrastruktūru, bet otrajā posmā plānoti termināļa būvdarbi, izņemot būvkonstrukcijas.

Trešajā posmā plānots izbūvēt estakādi no Mazās Gramzdas ielas līdz terminālim un no termināļa līdz Dzirnieku ielai. Savukārt ceturtajā posmā tiks būvēta divceļu dzelzceļa estakāde no Dzirnieku ielas līdz Mārupes teritorijai 1860 metru garumā.

Piektajā posmā plānoti uzbēruma no Imantas stacijas līdz Mazās Gramzdas ielai būvdarbi, kā arī dzelzceļa pārvada pār Kārļa Ulmaņa gatvi būvniecība. Noslēgumā, sestajā būvniecības posmā, noritēs dzelzceļa sliežu ceļu būvdarbi no Imantas stacijas Rīgā līdz teritorijai Mārupē.

Iepriekš Vingris stāstīja, ka iepirkums par "Rail Baltica" stacijas celtniecību lidostā, visticamāk, tiks rīkots tāpat kā Rīgas Centrālās stacijas gadījumā, iegūstot pretendentu visam projektam, bet būvdarbi pēc tam notiks pa kārtām atbilstoši finansējuma pieejamībai.

Viņš atzina, ka "Rail Baltica" stacijas izbūve būs salīdzinoši sarežģīta. "Nepietiek ar to, ka pats stacijas projekts ir ļoti nopietns - paralēli tam tiks īstenota pašas lidostas termināļa paplašināšanas sestā kārta un "Latvijas gaisa satiksmes" jaunā lidojumu vadības torņa būvniecība. Tādēļ darbu plāni ir jāsinhronizē, jāveido pagaidu risinājumi, jālemj, kur būs automašīnu stāvvietas, kā pārvietosies pasažieri, kā mēs ievērosim ļoti stingrās drošības prasības, kā darbosies sakaru un komunālo pakalpojumu infrastruktūra. Tādēļ pašlaik tiek veikti arī risku un drošības auditi," viņš teica.

Iecerēts, ka "Rail Baltica" stacija pie lidostas "Rīga" atradīsies pirms tagadējās autostāvvietas pie lidostas izlidošanas termināļa. Stacijas ēka būs trijos līmeņos - pirmajā līmenī stacijas ēkā varēs nokļūt autotransporta lietotāji, otrajā līmenī būs savienojums ar lidostas termināli, bet trešajā līmenī pa izbūvētajām estakādēm stacijas ēkā iebrauks vilcieni. Būvdarbus lidostā iecerēts sākt 2021.gadā.

"Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026.gadā.