Jaundibinātās "Skonto Group" pamatkapitāls ir 10 000 eiro, un tās vienīgais īpašnieks ir "Skonto" dibinātāja un vadītāja Gunta Rāvja dēls Rihards Rāvis. Vienlaikus "Skonto Group" valdē iecelts Raimonds Freimanis, Edgars Godmanis un Dmitrijs Soldatenko.

Uzņēmuma juridiskā adrese ir Emiļa Melngaiļa iela 1A, Rīgā, kur reģistrēti arī citi "Skonto" grupas uzņēmumi. "Skonto Group" ierakstīta komercreģistrā otrdien, 24.septembrī.

Rihards Rāvis šobrīd ir patiesais labuma guvējs kopumā 74 uzņēmumiem.

Savukārt Milovs, kurš ir LNK grupas dibinātāja Aleksandra Milova dēls, reģistrējis uzņēmumu "LNK Solutions". Kompānija pamatkapitāls ir 5000 eiro, un Milovs ir tās vienīgais īpašnieks un arī vienīgais valdes loceklis.

"LNK Solutions" juridiskā adrese ir Zaubes iela 12-10, Rīgā, un arī "LNK Solutions" ierakstīta komercreģistrā otrdien, 24.septembrī.

Pēc "Lursoft" vēstītā, jaundibinātais uzņēmums ir vienīgais, kurā Milovs ir īpašnieks un patiesais labuma guvējs, taču viņš ir padomes priekšsēdētāja vietnieks uzņēmumos SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" un tās meitasuzņēmumos SIA "LNK Properties", SIA "LNK Industries", un AS "Latvijas tilti".

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Konkurences padome septembra sākumā veica tiesas sankcionētas, neatliekamas izmeklēšanas darbības, pamatojoties uz aizdomām par iespējamu vismaz desmit lielāko būvniecības nozares uzņēmumu iesaisti noziedzīgos nodarījumos un Konkurences likuma pārkāpumos.

KNAB rīcībā esošie fakti liecina par iespējamu kukuļu lielā apmērā nodošanu un pieņemšanu, par iespējamu cenu saskaņošanu iepirkumos, ko izdarījuši iepirkumu pretendenti, kā arī par amatpersonu kukuļošanu ar mērķi nodrošināt uzņēmēju interešu realizēšanu ar iepirkumiem nesaistītos jautājumos. Savukārt Konkurences padome veica izmeklēšanu par iespējamu Konkurences likuma pārkāpumu - aizliegtu karteļa vienošanos. Noziedzīgie nodarījumi veikti laikā no 2015.gada sākuma līdz 2018.gada vidum. Iespējamās kukuļu summas ir no 25 000 eiro līdz vairākiem simtiem tūkstošu eiro.

Pieciem būvniekiem šajā lietā piemērots statuss - persona, pret kuru sākts kriminālprocess. Attiecīgi šāds statuss ir bijušajam SIA "Skonto Būve" valdes priekšsēdētājam Guntim Rāvim, bijušajam "Skonto būve" līdzīpašniekam Ivaram Milleram, "LNK Group" valdes priekšsēdētājam Artjomam Milovam, būvkompānijas "Arčers" un ceļu būves kompānijas "Binders" līdzīpašniekam Armandam Garkānam un uzņēmējam Mārim Martinsonam - un vienam politiķim - Valmieras mēram Jānim Baikam ("Valmierai un Vidzemei").

Liecinieka statusā šajā lietā ir arī bijušais eksprezidents Raimonds Vējonis. Viņš žurnālam "Ir" noliedzis jebkādu saistību ar šo lietu. Viņš uzsvēris, ka nevar komentēt KNAB uzdotos jautājumus, taču licis manīt, ka to saturs ir par citu cilvēku rīcību, nevis paša darbību.

Tāpat KNAB iztaujājis bijušo bijušais Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētāja vietnieku Ingmāru Līdaku. Žurnāls "Ir" rakstīja, ka liecības KNAB karteļa lietā sniedzis arī Saeimas deputāts Jānis Urbanovičs (S).

Vēstīts arī, ka 2019.gada jūlijā Rihards Rāvis no tēva Gunta Rāvja pārņēma pārņēma "Skonto" grupas uzņēmumu vadību, kā arī kļuva par grupas uzņēmumu kapitāldaļu turētāju un patiesā labuma guvēju. "Skonto" grupa ir viens no lielākajiem būvniecības nozares uzņēmumiem Latvijā. Grupas lielākie uzņēmumi ir "Skonto būve", "Skonto Prefab", "Skonto Plan Ltd", "Forta Pro", "SBC Construction AB", "Latvijas energoceltnieks" un "Skonto Cross Timber Systems".

Pagājušajā gadā "Skonto" grupas uzņēmumu apgrozījums bija 225 miljoni eiro, bet šogad tiek plānots, ka apgrozījums salīdzinājumā ar 2018.gadu varētu kāpt par 5% - līdz aptuveni 235-236 miljoniem eiro.

Savukārt par holdingkompānijas SIA "LNK (Latvijas Novitātes Komplekss)" ("LNK") vienīgo īpašnieci šogad septembra sākumā kļuva Nataļja Milova, kurai iepriekš piederēja 75% uzņēmuma kapitāldaļu. "LNK" pamatdarbība ir meitasuzņēmumu un saistītu uzņēmumu vadība. Holdings "LNK Group" dibināts 1988.gadā. Tajā ietilpst 18 uzņēmumi, kas darbojas trijos galvenajos virzienos - būvniecībā un ražošanā ("LNK Industries"), aviācijas tehnikas aprēķinos, testēšanā un apkopē ("LNK Aerospace") un nekustamo īpašumu attīstībā ("LNK Properties").

2018.gadā "LNK" konsolidētais grupas apgrozījums bija 116,05 miljoni eiro, bet grupas zaudējumi bija 1,186 miljoni eiro.