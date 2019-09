Iegūstot visaugstāko vērtējumu, konkursā uzvarējusi Purgaile, kuras kandidatūra vēl tiks virzīta apstiprināšanai Ministru kabinetā. Gala lēmums par iecelšanu amatā jāpieņem Saeimai.

Lai plašāk skaidrotu konkursa gaitu un rezultātu, kā arī iepazītos ar Purgailes redzējumu par FKTK darbību, Valsts kancelejā šodien, 19. septembrī, plkst.12 notiks preses konference.

Valsts kancelejā norādīja, ka atklāta konkursa rīkošanu uz minēto amatu paredzēja jauna kārtība, kādā tiek izvēlēts FKTK vadītājs. Jauno pieeju valdība apstiprināja šā gada 9.jūlijā, pieņemot Ministru kabineta noteikumus. Atklāta konkursa rīkošana tika uzticēta Valsts kancelejai, ņemot vērā tās ilggadējo pieredzi centralizētas augstākā līmeņa vadītāju atlases nodrošināšanā.

Konkursa uzvarētāja Purgaile no 2012.gada ir strādājusi "Citadele banka", kur sākotnēji ieņēmusi Biznesa attīstības direktora amatu, bet vēlāk – no 2017.gada – bijusi korporatīvo klientu apkalpošanas direktore. Šo septiņu gadu laikā Purgaile bijusi arī "Citadele banka" valdes locekle. Kopš 2017.gada potenciālā FKTK padomes priekšsēdētāja ir arī Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja. Iepriekš Purgailes darbavieta bija "SEB banka", kur viņa no 2009. līdz 2012.gadam vadīja privātbaņķieru biznesu Latvijā un Baltijā, savukārt vēl pirms tam vadīja Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldi.

Purgaile ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Apgūta arī vadības prasmju programma Vallenbergas institūtā (Wallenberg Institute) Zviedrijā. Purgaile teicami pārvalda angļu un krievu valodu.

"Kā šīs valsts patriote uzskatu, ka mans pamatuzdevums ir ar savu darbu sekmēt konsekventu, sabalansētu un augšupejošu valsts ekonomikas uzplaukumu, ilgtspējīgi domājošas sabiedrības veidošanos un veselīgu, drošu un paļāvīgu vidi gan ikkatram valsts iedzīvotājam, gan ikvienam godprātīgam uzņēmējam, investoram un organizācijai. Ar savu teju 25 gadus uzkrāto pieredzi finanšu nozarē es vēlos dot savu ieguldījumu Latvijas finanšu un kapitāla tirgus attīstībā, kā arī atgūt Latvijas finanšu sektora labo reputāciju starptautiskā mērogā," norādīja Purgaile.

Atklātā konkursa pretendentu vērtēšanas procesā tika iesaistīts arī personālatlases uzņēmums "Amrop". Uzņēmuma vadošā partnere Aiga Ārste-Avotiņa, komentējot šī konkursa rezultātus, skaidroja, ka konkursa uzvarētāja savu atbilstību amatam pierādīja pārliecinoši. "Purgaile ir spēcīga banku jomas profesionāle ar ilggadīgu pieredzi un pierādāmiem biznesa rezultātiem - kreditēšanas apjomi un jaunu klientu piesaiste viņas vadībā nozīmīgi pieauga katru gadu. Ne mazāk svarīgi, ka viņa spējusi izveidot vienu no vislabākajām korporatīvajām komandām Latvijā, iedvesmojot padotos, mērķtiecīgi sekojot līdzi rezultātam un veiksmīgi īstenojot pārmaiņu vadīšanu," norādīja Ārste-Avotiņa.

Purgailes kandidatūra tiks virzīta izskatīšanai Ministru kabinetā, kur saņemot apstiprinājumu, virzīta lēmuma pieņemšanai Saeimā. Saņemot apstiprinājumu Saeimā, pretendente tiek iecelta FKTK padomes priekšsēdētāja amatā.

Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas priekšsēdētājs bija Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, tās sastāvā bija finanšu ministrs Jānis Reirs, Latvijas Bankas padomes loceklis Mārtiņš Kazāks, Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets un Finanšu izlūkošanas dienesta vadītāja Ilze Znotiņa. Pretendentu atlases un atbilstības izvērtēšanas komisijas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalījās arī trīs Finanšu sektora attīstības padomes deleģēti tās sastāvā esošu biedrību pārstāvji: Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins, Latvijas Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Brazovskis un Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociācijas valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Kačanovs.

Jau vēstīts, ka pēdējā atlases kārtā uz FKTK vadītāja amatu pretendēja četri kandidāti.

Konkursa otrajā kārtā pretendenti skaidroja savu motivāciju ieņemt vakanto amatu, redzējumu par FKTK darbības prioritātēm un savas profesionālās pieredzes atbilstību amatam. Vienlaikus tika vērtētas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes, kā arī angļu valodas zināšanas.

Tāpat vēstīts, ka Saeima 8.jūlijā FKTK vadībā uz laiku iecēla FKTK Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju-Mežmali.

Pirms lēmuma par viņas iecelšanu amatā Saeimas vairākums balsoja par atlūgumus iesniegušo FKTK priekšsēdētāja Pētera Putniņa un FKTK priekšsēdētāja vietnieces Guntas Razānes atbrīvošanu no amata.

FKTK priekšsēdētājs Putniņš un viņa vietniece Razāne 4.jūlijā iesniedza atlūgumus.

Putniņam un Razānei, atstājot amatu, pienākas Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.