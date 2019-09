Starptautiskā lielāko uzņēmumu reitingā iekļautas 7 Latvijas kompānijas

Tostarp reģiona lielāko uzņēmumu topā no Latvijas iekļuvuši septiņi uzņēmumi, kas ir par vienu vairāk nekā gadu iepriekš, no Igaunijas - 11, kas ir par četriem vairāk nekā gadu iepriekš, bet no Lietuvas - 21 uzņēmums, kas ir par diviem vairāk nekā pirms gada.

Augstāko pozīciju no Latviju pārstāvošajiem uzņēmumiem reitingā ieņem topa jaunpienācējs "Uralkali Trading" (79.vieta) - minerālmēslu vairumtirgotāja apgrozījums pērn bija 1,944 miljardi eiro. Otro augstāko vietu topā ieņem informācijas tehnoloģiju produktu un risinājumu izplatītājs "Elko Grupa" (122. vieta), kuram seko mazumtirgotājs "Rimi Latvia" (231.vieta). Tāpat 500 lielāko uzņēmumu topā vietas ieņem "Uralchem Trading" (234.vieta), "Latvenergo" (235.vieta), "Maxima Latvija" (276.vieta) un "Orlen Latvija" (407.vieta), kas piedzīvojusi kāpumu topā par 71 pozīciju.

No Lietuvas uzņēmumiem līderos ir "Orlen Lietuva" (18.vieta), bet Igaunijas uzņēmumiem - "Tallink Grupp" (214.vieta).

"Coface" pārstāvji atzīmēja, ka lielākais kompāniju skaits reitingā ir Polijai, Ungārijai un Rumānijai, savukārt Latvija reģiona valstu vidū ieņem pēdējo vietu pēc uzņēmumu skaita topā. Vienlaikus vadošās tautsaimniecības nozares ir naftas un gāzes nozare, automobiļu un transporta pakalpojumi, kā arī tirdzniecība, šo nozaru biznesam veidojot gandrīz 60% no kopējiem ieņēmumiem.

"Galvenie izaugsmi veicinošie faktori pagājušajā gadā bija privātais patēriņš, pieaugošie ieguldījumi pamatlīdzekļos un eksports. Lai gan teju 80% no sarakstā iekļautajām kompānijām pērn uzrādīja ieņēmumu pieaugumu, to tīrā peļņa samazinājās," sacīja "Coface" vadītājs Baltijā Mantvīds Štareika.

Viņš atzīmēja, ka gan uzņēmumu ikdienas darbu, gan potenciālo izaugsmi apgrūtināja zemais bezdarba līmenis un darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazināšanās, kas radīja darbaroku trūkumu. Vienlaikus algu kāpums un pieaugošās ražošanas izmaksas palielināja kompāniju izdevumus, tādējādi mazinot peļņu. "Papildus arvien sīvāka kļūst arī konkurence, kuras apstākļos kompensēt augošās izmaksas kļūst arvien sarežģītāk," teica Štareika.

Neraugoties uz atšķirībām valstu starpā, kopējā ekonomikas attīstība Centrālās un Austrumeiropas reģionā pērn saglabājās stabila, iekšzemes kopprodukta (IKP) izaugsmei pērn sasniedzot 4,3%. Polijas, Ungārijas un Latvijas IKP pieauguma tempi pērn pietuvojās 5%, tikmēr citas valstis, tostarp Rumānija, Igaunija un Bulgārija, piedzīvoja vājākus izaugsmes tempus.

"Coface" prognozē, ka arī 2019.gadā mājsaimniecību patēriņš joprojām būs galvenais izaugsmes virzītājspēks, taču ierobežotie ieguldījumi pamatlīdzekļos un vājāks eksports attīstības tempus mazinās. Pēc "Coface" aplēsēm IKP pieaugums Centrālās un Austrumeiropas reģionā šogad samazināsies līdz 3,6%.

Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingu "Coface" veido 11 gadu. Kompānijas tajā tiek vērtētas pēc iepriekšējā gada apgrozījuma rādītājiem, kā arī salīdzinātas pēc papildu analīzes faktoriem, tostarp darbinieku skaita un citiem. Reitingā iekļautās valstis ir Bulgārija, Čehija, Horvātija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Polija, Rumānija, Serbija, Slovākija, Slovēnija un Ungārija.