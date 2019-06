"PVD rīkojās profesionāli, apturot kravas, neraugoties uz ka tā ir uzņēmējdarbības apturēšana. Šādas rīcības pamatojums, ko es pilnībā atbalstu, ir neskaitāmi citi gadījumi, kad konstatēta ar salmonellu piesārņotas produkcijas ievešana Eiropas Savienībā (ES), piemēram, Lietuvā un Polijā. Lai nepieļautu tās izplatību Latvijā, PVD šīs kravas ir apturējis līdz analīžu rezultātu noskaidrošanai," sacīja Veldre, norādot, ka šādos gadījumos ir ierasta prakse līdz apstākļu noskaidrošanai kravu aizturēt, noņemt produktu paraugus un sagaidīt analīžu rezultātus, lai pieņemtu lēmumu atļaut šos produktus ievest Latvijā vai iznīcināt.

Viņš pauda cerību, ka pēc tam, kad PVD būs saņēmis attiecīgo analīžu rezultātus, dienests informēs arī pārējās ES dalībvalstis par tiem.

Veldre atturējās izteikt pieņēmumus, kas Ukrainas izcelsmes olu produktos varētu būt salmonellas ierosinātājs. Vienlaikus viņš norādīja, ka vairāki salmonellas tipi, piemēram, "salmonella enteritidis" ir ļoti bīstama cilvēkiem. Pastiprinātas bažas par riskiem attiecībā cilvēku veselību rada salmonellas konstatēšana konditorejas izstrādājumu ražošanā izmantotajā olu baltumā, kur tai nevajadzētu būt. Tas rada aizdomas par antisanitāriem apstākļiem, termiskā režīma neievērošanu vai nepietiekamu salmonellas uzraudzību Ukrainā.

Viņš piebilda, ka šajā situācijā ļoti būtiski ir izanalizēt salmonellas ierosināšanas cēloņus, tāpēc uzteicama PVD operatīvā rīcība, aizturot attiecīgās kravas ar Ukrainas izcelsmes olu produktiem. Tā kā starp ES dalībvalstīm nepastāv robežas salmonellas skartā produkcija teorētiski var tālāk tikt ievesta citās ES dalībvalstīs, piemēram, Lietuvā, Polijā un Čehijā un ļoti būtiski ir raudzīties, lai tas tā nenotiek. Tāpēc ES dalībvalstu atbildīgajiem dienestiem ir jābūt uzmanīgiem un jāprot operatīvi reaģēt uz aizdomām par kādiem produktiem, savukārt Ukraiņu ražotājiem jānodrošina visas nepieciešamās garantijas, ka to putnkopības fermās veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, ko rūpīgi ievēro Latvijā.

Veldre arī aicināja iedzīvotājus iegādāties tikai pazīstamu ražotāju konditorejas izstrādājumus, kā piemēram, bulciņas un kūciņas un pirkt tos no zināmiem tirgotājiem, tādējādi saņemot visu nepieciešamo informāciju par to izcelsmi un apstākļiem ražošanas procesā. Nekādā gadījumā nevajadzētu konditorijas izstrādājumus iegādāties no tā saucamajiem "ratiņtirgotājiem" vai citiem aizdomīgiem tirgoņiem.

Jau ziņots, ka PVD aprīļa beigās, uz robežas pārbaudot Ukrainas izcelsmes olu produktu kravu, kuru bija paredzēts tālāk vest cauri Latvijai uz Portugāli, noņēma paraugus un nosūtīja laboratoriskai izmeklēšanai uz nekaitīguma kritērijiem. Vienā no produktiem - olu baltuma masā tika konstatēta salmonellas klātbūtne. Vēlāk piesārņojums konstatēts vēl vienā Ukrainas izcelsmes olu baltuma masas paraugā.

PVD, ņemot vērā pārbaudēs konstatēto, nekavējoties uzsāka pastiprinātu Ukrainas izcelsmes olu produktu kontroli. Papildus, lai izvērtētu citu veidu Ukrainas izcelsmes olu produktu un olu nekaitīgumu, visām importētajām kravām uz robežas dienests ņēma paraugus laboratoriskiem izmeklējumiem uz veterināro zāļu atliekvielām un uz salmonellas klātbūtni.

Saskaņā ar PVD sniegto informāciju, - tā kā olu baltuma masā divos gadījumos konstatētas salmonellas, PVD ir juridisks pamats kravas ar konkrētā veida produktu pēc paraugu noņemšanas uz robežas aizturēt līdz laboratorisko izmeklējumu rezultātu saņemšanai. Savukārt, ja paraugi tiek noņemti ar mērķi pārliecināties par produkcijas nekaitīgumu citos olu produktos un olās, saskaņā ar ES normatīvajos aktos noteikto kārtību, pēc paraugu noņemšanas kravas tiek ielaistas iekšzemē - noliktavā, kur PVD uzraudzībā gaida laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas parasti tiek saņemti aptuveni nedēļas laikā. Līdz šim pastiprinātās kontroles ietvaros neatbilstoši rezultāti olu produkcijā un olās nav konstatēti.

Tāpat LETA jau vēstīja, ka valdība 18.jūnijā, nolēma no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Zemkopības ministrijai (ZM) 58 756 eiro Ukrainas izcelsmes olu un olu produktu kontroles un uzraudzības nodrošināšanai.

Ziņots arī, ka Latvijas olu ražotāji vērsās pie PVD un citām atbildīgām institūcijām, aicinot veikt ļoti nopietnas pārbaudes no Ukrainas importētām olām saistībā ar salmonellas konstatēšanu no Ukrainas vestajā olu baltuma masā.

Latvijas Olu un putnu gaļas ražotāju asociācijā iepriekš uzsvēra, ka no trešajām valstīm importētajām olām pārbaudes uz robežas tiek veiktas tikai izlases kārtā, nevis visai ievestajai produkcijai, un tas nozīmē, ka tirgū var nokļūt arī ļoti lielas inficētu produktu partijas, izraisot masveida inficēšanos un līdz ar to nopietnus draudus patērētāju veselībai un pat dzīvībai.

Savukārt Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums "Ovostar Europe", kas nodrošina "Ovostar Union" ražotās produkcijas izplatīšanu ES un Tuvo Austrumu valstīs, vērsies tiesībsargājošās iestādēs saistībā ar Latvijas publiskajā telpā izskanējušo, uzņēmuma ieskatā, nepatieso informāciju par Ukrainā ražotās produkcijas zemāku kvalitāti un atklātiem aicinājumiem patērētājiem neiegādāties šīs valsts produkciju.