"ABLV Bank" aktīvi maijā atgūti 54,684 miljonu eiro apmērā

Tostarp no izsniegtajiem kredītiem atgūti 54,373 miljoni eiro, no atgūtajiem/pārdotajiem vērtspapīriem atgūts 174 tūkstoši eiro, bet no kustamās un citas mantas pārdošanas - 137 tūkstoši eiro.

Tādējādi kopš 2018.gada 13.jūnija, kad sākās bankas pašlikvidācijas process, "ABLV Bank" likvidatori atguvuši kopumā 599,723 miljonus eiro, tostarp 2019.gada pirmajos piecos mēnešos - 244,23 miljonus eiro.

Vienlaikus "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi maijā bija 2,498 miljonu eiro apmērā, tostarp darbiniekiem izmaksājamā darba samaksa un izmaksājamie atlaišanas pabalsti, iekļaujot nodokļus, bija 1,245 miljoni eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 572 tūkstoši eiro, nepieciešamie izdevumi bankas mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai likvidācijas laikā - 264 tūkstoši eiro, likvidatoru atlīdzība, iekļaujot nodokļus, - 235 tūkstoši eiro, bet citi likvidācijas izdevumi bija 182 tūkstoši eiro.

Tādējādi kopš bankas pašlikvidācijas procesa sākuma "ABLV Bank" likvidācijas izdevumi veido kopumā 36,339 miljonus eiro, tostarp šogad pirmajos piecos mēnešos - 15,293 miljonus eiro.

Pārskats arī liecina, ka 2019.gada 31.maijā "ABLV Bank" pieteiktie kreditoru prasījumi bija 2,012 miljardu eiro apmērā.

"ABLV Bank" kasē un prasībās uz pieprasījumu pret centrālajam bankām maija beigās bija 1,022 miljardi eiro, bankas prasības pret kredītiestādēm bija 588,035 miljoni eiro, kredītos banka bija izsniegusi 525,687 miljonus eiro, ieguldījumi radniecīgo un asociēto uzņēmumu pamatkapitālā veidoja 152,375 miljonu eiro, bet ieguldījumi vērtspapīros bija 34,409 miljoni eiro.

Kopumā "ABLV Bank" aktīvi 31.maijā bija 2,358 miljardu eiro apmērā.

Savukārt bankas kapitāls un rezerves maija beigās bija 295,718 miljoni eiro, tostarp iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa bija 69,215 miljoni eiro, bet pārskata perioda zaudējumi bija 338 tūkstošu eiro apmērā.

"ABLV Bank" ārpusbilances saistības un iespējamās saistības maija beigās bija 1,646 miljonu eiro apmērā.

Eiropas Centrālā banka no 12.jūlija ir anulējusi "ABLV Bank" izsniegto licenci.

Maksimālai klientu un kreditoru interešu aizstāvībai un, ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas lēmumu par likvidācijas procesa sākšanu, "ABLV Bank" akcionāri ārkārtas sapulcē 2018.gada 26.februārī nolēma pašlikvidēties, savukārt FKTK padome 2018.gada 12.jūnijā atļāva "ABLV Bank" sākt pieteikto pašlikvidācijas procesu.

"ABLV Bank" problēmas radās pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu ("FinCEN") februāra vidū paziņotā, ka tā plāno noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām, kas palīdzējušas Ziemeļkorejas kodolieroču programmai, kā arī nelegālām darbībām Azerbaidžānā, Krievijā un Ukrainā. "FinCEN" publiskotajā ziņojumā arī teikts, ka "ABLV Bank" vadība līdz 2017.gadam izmantojusi kukuļdošanu, lai ietekmētu amatpersonas Latvijā, cenšoties novērst pret to vērstas tiesiskas darbības un mazinātu draudus savām augsta riska darbībām. "ABLV Bank" apsūdzības ir noraidījusi, tās advokāti ASV aicināja "FinCEN" publicēto paziņojumu atsaukt.