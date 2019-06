Zane Kaktiņa, “Maxima Latvija” Biznesa analītikas departamenta vadītāja, norāda: “Amata alus ir vairāk iecienīts tieši jaunāko respondentu vidū – to patērē 60% iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 24 gadiem un 53% vecumā no 25 līdz 34 gadiem.

Sekojot tendencēm un vērojot augošo pieprasījumu, “Maxima” veikalos ir īpaši alus stendi tieši amata alum. Vienlaicīgi redzam arī to, ka būtiski mainās kopējās alus baudīšanas tradīcijas - no kopējā pārdotā alus apjoma samazinājies gaišā alus pieprasījums, bet audzis tumšā – tā apgrozījums pēdējo piecu gadu laikā ir praktiski dubultojusies.”

“Valmiermuižas alus” saimnieks Aigars Runģis uzsver: “Alus izsenis ir Latvijas nacionālais dzēriens un mēs redzam, ka alus baudīšanas kultūra turpina attīsties ik gadu. Var teikt, ka alus kļūst par jauno vīnu. Pieaugot alus baudītāju zināšanām un interesei par alu, Latvijā strauji attīstās amata jeb craft alus segments, tāpēc arī mēs regulāri domājam, kā piedāvāt jaunas alus garšas.

Šogad piedāvājam piecas jaunas amata jeb craft alus garšas, no tiem visvairāk vēlētos izcelt “Valmiermuižas Baltijas porteri”, alus stils brūvēts Latvija, kas kļuvis slavens visā Pasaulē. Pārsteidzošs arī fakts, ka Latvijā alus darītavu skaits uz 1 miljonu iedzīvotāju pārsniedz jau ASV, kas pasaulē tiek uzskatīta par līderi amata jeb craft alus attīstībā.”

Par nozares apskatu “Maxima mazumtirdzniecības kompass”:

“Maxima mazumtirdzniecības kompass” ir visaptverošs mazumtirdzniecības nozares apskats, kurā mazumtirdzniecības tīkla “Maxima Latvija” eksperti ir snieguši savu vērtējumu par situāciju mazumtirdzniecībā un tās attīstības tendencēm nākotnē.

Apskats tapis, balstoties uz “Maxima Latvija” datiem, kā arī piesaistot nozares labākos pētniekus no tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS un izmantojot datus no Centrālās statistikas pārvaldes un citiem avotiem. Pētījums par dzērienu nozari veikts sadarbībā ar alus darītavu “Valmiermuiža”.

Pētījums tika veikts sadarbībā ar tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centru SKDS 2019. gada aprīlī – tajā piedalījās 1005 respondenti vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

