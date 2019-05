Kompānijā informēja, ka ir noslēdzies starptautisks iepirkuma konkurss "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi", par konkursa uzvarētāju atzīstot personu apvienību "Besix ReRe Group", kuras piedāvātā līgumcena ir 430 538 203 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

"Eiropas dzelzceļa līniju" pārstāvji norādīja, ka ar "Besix ReRe Group" noslēgtajā līgumā ir apvienotas prasības objekta projektēšanai un būvniecībai, un to parakstot, konkursa uzvarētājs apņēmās veikt pilnīgu būvprojekta izstrādi un saskaņošanu, kā arī būvdarbus, uzņemoties pilnu atbildību par projekta realizāciju. Šī projekta finansējumu 81-85% apmērā nodrošina Eiropas Savienības (ES) infrastruktūras savienošanas instruments, bet atlikušo daļu - Latvijas valsts budžeta līdzekļi. ES atbalsta saņēmējs un projekta īstenotājs ir Satiksmes ministrija. Projekta īstenošana notiks kārtās.

Tāpat kompānijas pārstāvji atzīmēja, ka "Rail Baltica" ieviešanas rezultātā Rīgas centrā tiks izveidots mūsdienīgs multimodāls satiksmes mezgls, kas palielinās mobilitāti, drošību, pieejamību, kā arī piešķirs Rīgai jaunus vaibstus, vizuāli un funkcionāli savienojot līdz šim ar dzelzceļa uzbērumu atdalītās pilsētas daļas, kā arī ar jaunu dzelzceļa tiltu ērti savienojot Daugavas abus krastus arī gājējiem un riteņbraucējiem.

Vienlaikus kompānijā informēja, ka 11.jūnijā plkst.10 Satiksmes ministrijā notiks "Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksā apbūves būvprojekta izstrāde un būvdarbi" projektēšanas un būvdarbu prezentācija.

Pasākumā piedalīsies satiksmes ministrs Tālis Linkaits (JKP), "Eiropas dzelzceļa līnijas" valdes loceklis Kaspars Vingris, "Eiropas dzelzceļa līnijas" Attīstības un komunikācijas departamenta direktors Agnis Driksna, "RB Rail" valdes priekšsēdētājs Timo Rīhimeki, "Latvijas dzelzceļš" padomes priekšsēdētājs Jānis Lange, Rīgas domes Pilsētvides attīstības pārvaldes vadītāja Ilze Purmale, "ReRe grupa" valdes priekšsēdētājs Guntis Aboltiņš-Āboliņš, kā arī "Besix" pārstāvji.

"Besix ReRe Group" projektēšanu un būvdarbus veiks, pamatojoties uz metu konkursā izvēlēto risinājumu. Tas ir arhitektu biroja "PLH Arkitekter" sadarbībā ar "Cowi" (Dānija) izstrādātais stacijas un tā apkārtnes attīstības projekta mets, kas ietver 2,6 kilometrus garu Eiropas sliežu platuma dzelzceļa posmu Rīgā no Lāčplēša ielas līdz Jelgavas ielai, sešus jaunus dzelzceļa pārvadus pār Lāčplēša, Dzirnavu, Prāgas, Maskavas, Mūkusalas un Jelgavas ielu, kā arī jaunu vienu kilometru garu tiltu pār Daugavu un mazo Daugavu. Izstrādātais projekts paredz esošā uzbēruma vietā posmā no autoostas līdz "Stockmann" universālveikalam un no Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas līdz Elizabetes ielai izveidot estakādi, pa kuru turpmāk organizēt dzelzceļa satiksmi. Gājēju ērtībām tiks izbūvēti gājēju ceļi zem platformām. Rīga tiks arī pie jaunas ielas: tiks savienota Elizabetes iela ar Timoteja ielu.

Jau ziņots, ka "Rail Baltica" projekts paredz izveidot Eiropas standarta sliežu platuma dzelzceļa līniju no Tallinas līdz Lietuvas un Polijas robežai, lai tālāk ar dzelzceļu Baltijas valstis būtu iespējams savienot ar citām Eiropas valstīm. Baltijas valstīs plānots izbūvēt jaunu, 870 kilometru garu Eiropas sliežu platuma (1435 milimetru) dzelzceļa līniju ar vilcienu maksimālo ātrumu 240 kilometri stundā.

Paredzēts, ka "Rail Baltica" izmaksas sasniegs 5,8 miljardus eiro, ieskaitot atzaru, ko nolemts izbūvēt starp Kauņu un Viļņu. Daļa izmaksu tiks segtas no Eiropas Savienības līdzekļiem. Plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa līnija būs gatava satiksmei 2026.gadā