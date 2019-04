Šogad trešo gadu netika speciāli apbalvots valstī lielākais nodokļu maksātājs, bet gan tika pasniegtas balvas un atzinības raksti katra Latvijas reģiona lielākajam nodokļu maksātājam mazo, vidējo un lielo nodokļu maksātāju grupā, kā arī tika godināti citi nodokļu maksātāji.

Svinīgā VID Lielo nodokļu maksātāju apbalvošanas pasākuma laikā finanšu ministrs Jānis Reirs (JV) un VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme pasniedza īpaši šim pasākumam darinātas balvas un atzinības rakstus 2018.gada lielākajiem nodokļu maksātājiem 22 dažādās nominācijās.

Mazo nodokļu maksātāju grupā kā lielākie nodokļu maksātāji apbalvojumus saņēma SIA "Bauskas alus" Zemgales plānošanas reģionā, SIA "Graanul Invest Energy" - Vidzemes plānošanas reģionā, SIA "Greencarrier Freight Services Latvia" - Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, AS "Stružānu kūdras fabrika" - Latgales plānošanas reģionā, bet SIA "Scantest" - Kurzemes plānošanas reģionā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, SIA "Greencarrier Freight Services Latvia" pārstāves-ar saņemto balvu kategorijā "2018.gada Mazo nodokļu maksātāju grupā kā lielākais nodokļu maksātājs Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā" un finanšu ministrs Jānis Reirs VID Lielo nodokļu maksātāju svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. (Foto: LETA)

Vidējo nodokļu maksātāju grupā apbalvojumus saņēma KS "Latraps" - Zemgales plānošanas reģionā, AS "Cēsu alus" - Vidzemes plānošanas reģionā, SIA "Orlen Latvija" - Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, SIA "Intergaz" - Latgales plānošanas reģionā, bet SIA "Lauma Fabrics" - Kurzemes plānošanas reģionā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, AS "Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone ar saņemto balvu kategorijā "2018.gada Vidējo nodokļu maksātāju grupā kā lielākais nodokļu maksātājs Vidzemes plānošanas reģionā" un finanšu ministrs Jānis Reirs VID Lielo nodokļu maksātāju svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. (Foto: LETA)

Savukārt lielo nodokļu maksātāju grupā apbalvojumus saņēma AS "Virši-A" - Zemgales plānošanas reģionā, AS "Valmieras stikla šķiedra" - Vidzemes plānošanas reģionā, SIA "Circle K Latvia" - Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, AS "Latvijas maiznieks" - Latgales plānošanas reģionā, bet AS "UPB" - Kurzemes plānošanas reģionā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, SIA "Circle K Latvia" pārstāvis ar saņemto balvu kategorijā "2018.gada lielo nodokļu maksātāju grupā kā lielākais nodokļu maksātājs Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā" un finanšu ministrs Jānis Reirs VID Lielo nodokļu maksātāju svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. (Foto: LETA)

"UPB" saņēma apbalvojumu arī kā lielākais darba devējs Kurzemes plānošanas reģionā 2018.gadā. Vēl kā lielākie darba devēji tika apbalvoti SIA "Verems" - Latgales plānošanas reģionā, SIA "Rimi Latvia" - Rīgā un Rīgas plānošanas reģionā, "Valmieras stikla šķiedra" - Vidzemes plānošanas reģionā, bet SIA "East Metal" - Zemgales plānošanas reģionā.

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme, AS "UPB" pārstāve ar saņemto balvu kategorijā "2018.gada lielo nodokļu maksātāju grupā kā lielākais nodokļu maksātājs Kurzemes plānošanas reģionā" un finanšu ministrs Jānis Reirs VID Lielo nodokļu maksātāju svinīgajā apbalvošanas ceremonijā. (Foto: LETA)

"Accenture" Latvijas filiāle saņēma apbalvojumu kā darba devēji ar straujāko vidējo darba ņēmēju pieaugumu 2018.gadā, salīdzinot ar 2017.gadu. Savukārt SIA "Mikrotīkls" tika apbalvots kā lielākais savas produkcijas eksportētājs 2018.gadā.

"Jūs esat mūs lepnums, kas ne tikai nodrošina darba vietas, riskē, attīstās, smagi strādā, bet arī nodrošina visas Latvijas dzīvotspēju. Jūsu biznesa veiksme un līdz ar to arī godprātīgi nomaksātie nodokļi ir ieguldījums mūsu valsts attīstībā. Tas ir atbildības, godprātības, pienākuma apziņas un ilgtspējas piemērs," apbalvošanas ceremonijā sacīja Reirs.

"Valsts budžeta naudu nerada kādi mistiski rūķi, tāpat to nedrukā ne VID, ne Finanšu ministrijā un pat ne Ministru kabinetā. Tā ir uzņēmumu un iedzīvotāju samaksātā nauda. Šī ir reize, kas saku paldies jums - lielie nodokļu maksātāji - par jūsu darbu, par jūsu uzticību Latvijai, par jūsu godaprātu, apmaksājot dažādas mūsu valsts attīstībai un pat pastāvēšanai būtiskas vajadzības," piebilda Jaunzeme.

Arī šogad lielākajiem nodokļu maksātājiem tika pasniegtas īpaši šim gadījumam darinātas balvas, kuru vizuālais risinājums ir iekšējās izaugsmes un dzīvības simbols - plaukstošs koks, kuram, lai augtu, ir vajadzīgas dziļas saknes un zemes spēks, bet, lai vairotu varenumu, ir svarīga vēlme un spēja tiekties pret debesīm un augstākiem horizontiem. Balvas kontekstā koks ir izvēlēts kā sekmīgas uzņēmējdarbības un ilgtspējīgas tautsaimniecības simbols, kas iezīmē ceļu no jaunas biznesa idejas rašanās brīdim līdz tās sekmīgai īstenošanai un attīstībai, tādējādi sniedzot ieguldījumu visas valsts ekonomikā un labklājībā.

Lielākie nodokļu maksātāji tika godināti 22. gadu.